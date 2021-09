Πολιτική

Ζέττα Μακρή για ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Δεν έχουμε ένδειξη για ολιγωρία

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 μίλησε η υφυπουργός Παιδείας για τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

«Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι πρώτες συμπλοκές, πριν από αρκετές ημέρες, δεν έγιναν σε χώρο εντός του σχολείου ή άμεσα σχετιζόμενη με το σχολείο», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, σχετικά με τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

«Η ενημέρωση που έχω είναι ότι από χθες που σημειώθηκαν τα επεισόδια έξω αλλά πολύ κοντά στο σχολείο, συνεκλήθη το εκπαιδευτικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες, για να εξεταστεί η υπόθεση και να ληφθούν αποφάσεις. Στο Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει αίσθηση ότι υπήρξε η παραμικρή ολιγωρία από πλευράς της διεύθυνσης του σχολείου. Έχει διαταχθεί και ΕΔΕ για να αποδειχθεί αν όσα γνωρίζουμε, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», σημείωσε η Ζ.Μακρή και εξήγησε πως:

«Πρόκειται για ένα σχολικό συγκρότημα με 1.200 παιδιά, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στην χώρα. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι εμπλέκονται και εξωσχολικοί στα επεισόδια και αυτό τους δίνει άλλη διάσταση».

Ερωτηθείσα σχετικά με τις αντιδράσεις του υπουργείου, ανέφερε πως «έγιναν αυτά που έπρεπε και αναμένουμε το πόρισμα των συνεδριάσεων που θα κάνει το εκπαιδευτικό συμβούλιο. Η Νίκη Κεραμέως ζήτησε την εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να γίνει και αυτεπαγγέλτως, αλλά έχει σημασία ότι το ζήτησε η υπουργός Παιδείας».

«Οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση συνεργασία με τον εισαγγελέα και τους αστυνομικούς και θα χειριστούν το θέμα όπως πρέπει και αύριο. Δεν έχουμε ένδειξη ότι υπήρξε κάποια ολιγωρία. Τα σχολεία έχουν αυτονομία στις δράσεις τους, όμως ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν γίνονται όσα πρέπει ή υπάρχουν παραλείψεις», κατέληξε.

