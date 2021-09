Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμοί: Ο Βασίλης Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για το δίκτυο πρόγνωσης (βίντεο)

Σε ποιές περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας έχει τοποθετηθεί πειραματικό δίκτυο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.





"Υπάρχει μια διαχρονική παρακολούθηση συγκεκριμένων περιοχών στην Ελλάδα, με μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα. Σε αυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν σύγχρονα μηχανήματα που θα ειδοποιούν τους κατοίκους, μερικά δευτερόλεπτα πριν γίνει ο σεισμός", τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.



"Από τις καταγραφές του πυκνού δικτύου σεισμογράφου που μπορεί να εγκατασταθεί σε μια περιοχή, υπάρχει συνεκτίμηση δεδομένων και οι πολίτες ειδοποιούνται μερικά δευτερόλεπτα, έως 30 δευτερόλεπτα πριν έρθει το κύριο κύμα του σεισμού, η κύρια δόνηση και έτσι να ενημερώνονται οι πολίτες", εξήγησε ο αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.



Πρόσθεσε πως "στην Ιαπωνία οι πολίτες ενημερώνονται και μέσω των τηλεοράσεων τους και έτσι παίρνουν θέσεις ασφαλείας για τον σεισμό".



"Τέτοιο δίκτυο έχουμε τοποθετήσει πειραματικά στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό Κόλπο, μέσω προγραμμάτων. Το ακριβό κομμάτι είναι η συντήρηση του δικτύου, διότι όταν βάζεις 40 και 50 μηχανήματα σε μία περιοχή και κάποιος χαλάσει θα πρέπει να το συντηρήσεις το δίκτυο", σημείωσε ο κ. Καραστάθης.



"Στην Ελλάδα έχουμε πανέμορφους παραδοσιακούς οικισμούς και τους συντηρούμε, όπως στο Πήλιο, κάποιους πύργους στην Μάνη κτλ. Δεν λέμε να τους αφήσουμε ακατοίκητους, απλά θέλουν μια ματιά ως προς την σεισμική τους επικινδυνότητα, να ελεγχθούν από μηχανικούς. Διότι προ λίγων ετών, στην προηγμένη Ιταλία είχαμε πολλούς νεκρούς από σεισμούς, επειδή χτύπησαν παραδοσιακούς οικισμούς", κατέληξε ο αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.





