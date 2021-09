Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές κορονοϊού: ο Αρτέμης Σώρρας στον ΑΝΤ1 για τους “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς”

“Ορφανά” του Αρτέμη Σώρρα, χαρακτηρίζονται μερικοί από τους πρωταγωνιστές της διακίνησης φημών αντιεμβολιαστικού περιεχομένου. Τι απαντά στον ΑΝΤ1.

Του Παναγιώτη Στάθη

Είναι τα «ορφανά» του Αρτέμη Σώρρα, οι βασικοί διακινητές των αντιεμβολιαστικών κραυγών στο διαδίκτυο;

Η δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Εισαγγελία έχουν βάλει κατ΄αρχήν στο στόχαστρο:

4 ιστοσελίδες δύο εκ των ιστοσελίδων είναι αμερικανικές και μια βρετανική και

6 λογαριασμούς , 4 στο Facebook και 2 στο Twitter

Στην μια ιστοσελίδα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί άνδρας ως σχετιζόμενος με την διαχείρηση σε βάρος του οποίου υπάρχει δικογραφία για συμμετοχή σε παλαιότερα επεισόδια σε συγκέντρωση για τον Αρτέμη Σώρρα.

Η αλήθεια είναι πως η φρασεολογία στην ιστοσελίδα των λεγόμενων "αυτοχθόνων ιθαγενών", που αριθμεί ήδη 8.000 μέλη, θυμίζει πολύ τον Αρτέμη Σώρρα.

Ο καταδικασμένος για απόπειρα απάτης που φιλοδοξούσε να κάνει πολιτική καριέρα, τελικά βρέθηκε στις φυλακές από όπου αποφυλακίστηκε πριν ένα χρόνο και μέσω του συνηγόρου του απαντά:."Ο Σώρρας δεν εχει καμμία σχέση με όλα αυτά ... και δεν τα επιδοκιμάζει".

Η ιστοσελίδα των "αυτοχθόνων ιθαγενών", όπως άλλοτε οι οπαδοί του Σώρρα, ζητά από τους οπαδούς της με εξώδικα να αμφισβητεί την εμπιστοσύνη στην εξουσία των κυβερνήσεων, προφέρει φόρμα με ανάλογα εξώδικα προς αποφυγή όπως σημειώνει του εμβολιασμού και των μέτρων, μόνο που ζητά και 23 ευρώ το άτομο.

Σε άλλα φόρουμ στήνεται με πιθανή εμπλοκή δικηγόρων φάμπρικα ομαδικών αγωγών και μηνύσεων: "κατατίθεται από πλείστους μηνυτήρια αναφορά κατά των υπαιτίων των εμβολιασμών και των εκβιασμών για την επιβολή τους, για την άσκηση πίεσης κατά του καθεστώτος των εκβιαστών (…)"

Στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, για πρώτη φορά εντάσσεται ως προστατευόμενο αγαθό από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων , η δημόσια υγεία. Μάλιστα η επανάληψη του αδικήματος θα επιφέρει αύξηση της ποινής, ενώ θα αναζητείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης του μέσου

Στο στόχαστρο των Aρχών βρίσκονται, πάντως, ακόμα 3-4 ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο, ενώ ενδέχεται να ερευνηθούν και εκδφότυες περιθωριακών εντύπων.

