Ελασσόνα: στον ΑΝΤ1 η οδηγός που έσωσε το βρέφος που μπουσουλούσε

Πώς περιγράφει την πρωτοφανή εμπειρία της η νεαρή οδηγός και εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η νεαρή εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού που βρήκε χθες βρέφος να μπουσουλά σε δρόμο της Ελασσόνας.

Η Ελένη Γκανάτσιου είδε το 11 μηνών μωρό να περπατά σε κεντρική οδό και ακινητοποίησε άμεσα το αυτοκίνητό της, σώζοντάς το την τελευταία στιγμή.

«Εγώ έφευγα για να πάω σπίτι μου, γυρνούσα από έξοδο για καφέ. Αλλά πήρα μία άλλη κατεύθυνση. Καθώς έστριψα άλλαξα ταχύτατα και διέκρινα ότι, κάτι υπάρχει στο οδόστρωμα. Λέω γάτα είναι, σακούλα; Με το που διέκρινα ότι ήταν μωρό, αμέσως πάτησα τέρμα το φρένο. Κατέβηκα, πήρα το κινητό στο χέρι, πήρα την αστυνομία και πήρα το μωρό αγκαλιά και αμέσως άρχισα να φωνάζω στον κόσμο ‘βοήθεια βοήθεια’ .

Το μωράκι φέρεται ότι ξέφυγε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τη μητέρα του ενώ εκείνη την ώρα ο πατέρας του παιδιού απουσίαζε.

Ωστόσο ένας γείτονας άκουσε τις φωνές και έτρεξε προς την νεαρή οδηγό.

«Με άκουσε ένας γείτονας λέει μάλλον είναι της κοπέλας από κάτω του είπα ότι έχω καλέσει την αστυνομία ,δεν έδωσα το παιδί είπα θα περιμένω την αστυνομία. Πήραν και τη μαμά και το παιδί στην αστυνομία για να διακρίνουν αν είναι δικό της».

Όπως φάνηκε, τόσο η Ελένη, όσο και το μωρό που σώθηκε από θαύμα την τελευταία στιγμή, είχαν Άγιο.

