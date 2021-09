Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: Εκατοντάδες μη κατοικήσιμα σπίτια

Ακατάλληλα κρίθηκαν στην πλειοψηφία τους τα σπίτια στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης.

Επτακόσια εβδομήντα δυο (772) κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες από τις 995 που έχουν ελεγχθεί από τους μηχανικούς στους δήμους Μίνωα - Πεδιάδας, Αρχάνων - Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 45 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 36.

Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια, από 85 αυτοψίες «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί 46 ακίνητα, ενώ σε 74 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 71 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα .

Έχουν γίνει έλεγχοι σε 18 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 12 κρίθηκαν κατάλληλες προς χρήση και 6 ακατάλληλες. Επίσης, έγινε αυτοψία και στο Κέντρο Υγείας στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση.

