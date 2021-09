Οικονομία

Μητσοτάκης για απορρόφηση ΕΣΠΑ: H Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, Ελίζα Φερέιρα

Τις επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, Ελίζα Φερέιρα.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι έχουμε βελτιώσει την επίδοσή μας όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «εμφανίζεται πια στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης» ως προς την απορρόφηση του ΕΣΠΑ.

«Έχουμε τώρα στη διάθεσή μας σημαντική ευρωπαϊκή “δύναμη πυρός” για να προωθήσουμε τον αναγκαίο ριζικό μετασχηματισμό της δομής της ελληνικής οικονομίας, σε ό,τι αφορά την πράσινη, την ψηφιακή και τη δίκαιη μετάβαση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Επίτροπο Ferreira και την ομάδα της για την παραγωγική συνεργασία και τόνισε ότι το σχέδιο της Ελλάδας για το ΕΣΠΑ 2021-2027 ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε, ενώ είχε προηγηθεί η ταχύτατη έγκριση και του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επίτροπος Φερέιρα: Η Ελλάδα ήταν πραγματικά πρωτοπόρος, τα βλέμματα είναι πάνω σας





Από την πλευρά της, η Επίτροπος Φερέιρα επισήμανε ότι «η Ελλάδα ήταν πραγματικά πρωτοπόρος και εργάστηκε πολύ σκληρά», προσθέτοντας ότι «τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας», δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έλαβε έγκριση για το ΕΣΠΑ.



Παράλληλα, η στάθηκε ιδιαίτερα στη δέσμευση της Ελλάδας για την απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής το αργότερο ως το 2028: «Αποτελείτε παράδειγμα. Έχετε ήδη αναπτύξει πολλές ιδέες για το πώς μπορείτε να κινηθείτε προς τα εμπρός αποδεσμευόμενοι από μια βιομηχανία που έχει στη βάση της την καύση άνθρακα, η οποία δεν έχει μέλλον. Η πρόοδος όπως και οι δεσμεύσεις σας ακούστηκαν και έγιναν γνωστές στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη οικονομία» τόνισε η Επίτροπος.

Ά. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα παράδειγμα επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση





Η Ελλάδα «αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι το 2020, εν μέσω της πανδημίας, η Ελληνική οικονομία «ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες».



«Όλοι πίστευαν ότι θα έχουμε ύφεση της τάξεως του 12% έως 13% και εν τέλει ήταν 8%. Και ένας από τους λόγους που το καταφέραμε ήταν η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, την οποία απορροφήσαμε και καταφέραμε να αξιοποιήσουμε στην οικονομία μας», τόνισε.



«Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και φυσικά η επίδοση της οικονομίας το 2021, που μέχρι τώρα, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, είναι πολύ καλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, αποτελεί και δική σας επιτυχία», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας εκτός από την εθνική προσπάθεια και για τη στήριξη που παρείχε στην Ελλάδα η ΕΕ.



Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, Γιάννης Τσακίρης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.



Ολόκληρος ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο Ελίζα Φερέιρα κατά την έναρξη της συνάντησής τους

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία με την ομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι έχουμε βελτιώσει την επίδοσή μας όσον αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Φαίνεται ότι είμαστε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Επίσης, με χαροποιεί ασφαλώς ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ελληνικό σχέδιο για το ΕΣΠΑ (2021-2027) ήταν, όπως έχουμε συζητήσει, το πρώτο που εγκρίθηκε. Και, βεβαίως, το σχέδιό μας για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν επίσης ένα από τα πρώτα που εγκρίθηκαν.



Έτσι, έχουμε τώρα στη διάθεσή μας σημαντική ευρωπαϊκή «δύναμη πυρός» για να προωθήσουμε τον αναγκαίο ριζικό μετασχηματισμό της δομής της ελληνικής οικονομίας, σε ό,τι αφορά την πράσινη, την ψηφιακή και τη δίκαιη μετάβαση. Καταλαβαίνω ότι αύριο θα επισκεφθείτε τη Δυτική Μακεδονία για να έχετε από κοντά εικόνα για την κλίμακα του εγχειρήματος. Αλλά θα πρέπει να τονίσω και την ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για εμάς. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.



Μόλις εισαγάγαμε νέα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθούν. Μέσω αυτού του τύπου των παρεμβάσεων θα πληρώνουν χαμηλότερο φόρο εισοδήματος για τα επόμενα τρία χρόνια. Αλλά ασφαλώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι επίσης απαραίτητα, για να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό.



Τέλος, έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι όταν έχουμε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ποιος κάνει τι και να αποφύγουμε πιθανές επικαλύψεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε ένα συνεκτικό σχέδιο. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα για τη χώρα. Έχουμε πολύ καλή αίσθηση των προτεραιοτήτων.



Γνωρίζουμε ότι οι Περιφέρειες θα κάνουν πολύ περισσότερη δουλειά και θέλουμε να τις ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Και θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτές που δεν έχουν ανταποκριθεί στις προκλήσεις θα το πράξουν και ότι όσα θα γίνουν θα εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο. Λυπάμαι που μίλησα λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε, αλλά σας ευχαριστώ και πάλι πολύ που είστε εδώ και για όλη την υποστήριξή σας.



Και θέλω επίσης να συγχαρώ την Πορτογαλία για την πολύ εντυπωσιακή επίδοση όσον αφορά τον εμβολιασμό. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά αποτελεί, πιστεύω, ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν αντιμετωπίζεις τα fake news και δεν αφήνεις πολύ χώρο σε εκείνους που δεν εμπιστεύονται την επιστήμη και την ιατρική που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Διέτρεξα τα σήμερα στοιχεία: εννέα στους δέκα από όσους νοσηλεύονται στην εντατική -κι έχουμε περίπου 300 άτομα στην εντατική σήμερα στην Ελλάδα- δεν είναι εμβολιασμένοι. Και ορισμένοι από αυτούς δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Και είναι κρίμα.





Ελίζα Φερέιρα: Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι χαρά για μένα, ειλικρινής χαρά, να βρίσκομαι εδώ για άλλη μια φορά. Η χώρα σας ήταν η πρώτη που επισκέφθηκα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου και είναι χαρά μου να βρίσκομαι πάλι εδώ. Προφανώς δεν ξεχωρίζω την Ελλάδα από τις άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν πραγματικά πρωτοπόρος και εργάστηκε πολύ σκληρά. Και πρέπει να συγχαρώ εσάς προσωπικά και την ομάδα σας, καθώς και τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Δουλέψαμε πολύ σκληρά με τον ίδιο και την ομάδα του, γιατί, αντιληφθήκαμε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ώστε να αναπτυχθεί και να βγει από την κρίση.





Η Επιτροπή ήταν πραγματικά πολύ ενεργή με στόχο να δημιουργήσει για αυτή την περίσταση ένα σύνολο εργαλείων. Γνωρίζετε ήδη ποια ήταν τα πρώτα. Ήταν η επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας (CRII) και τώρα είναι το εργαλεία REACT και SURE. Υπήρξε λοιπόν στήριξη έκτακτης ανάγκης.



Τώρα όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να οικοδομήσουμε το πλαίσιο. Έτσι, το ΕΣΠΑ με τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ που προστίθενται στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως αναφέρατε κ. Πρωθυπουργέ, ακριβώς για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης συνεπούς και συνεκτικής. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας με ακόμη πιο βιώσιμο τρόπο, ώστε να ευθυγραμμίζονται ακόμη περισσότερο με τις ανάγκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες. Και θεωρώ ότι είστε προσανατολισμένοι προς τους σωστούς στόχους.



Ασφαλώς για την ώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα βήματα. Είστε η πρώτη χώρα που έλαβε την έγκριση για το ΕΣΠΑ, η πρώτη χώρα που έχει αυτό το πλαίσιο συμφωνημένο, κι έτσι τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δουλέψουμε τώρα πάνω στις λεπτομέρειες γιατί, όπως συνηθίζουμε να λέμε, “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες”.



Αλλά έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει, και φυσικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη μπει ξανά στο δρόμο της ανάπτυξης. Η αναδημιουργία έχει αρχίσει και θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε αυτή την εξέλιξη.



Φυσικά, μιλάμε για ανάπτυξη που σχετίζεται με το περιβάλλον, με την ψηφιακή εποχή, αλλά και για μια συνεκτική ανάπτυξη που αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου βρίσκονται. Αλλά για να καταρτίσουμε μια επαρκή στρατηγική ανάπτυξης, απαιτείται πολλή δουλειά και πολλή δουλειά στο πεδίο. Άρα αυτό απαιτεί και δουλειά επί τόπου. Και είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε επίσης να εργαστούμε από κοινού, μαζί σας και με τις Περιφέρειες και με τις περιοχές που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες.



Και σε αυτό το ζήτημα τα βλέμματά μας είναι στραμμένα σε εσάς. Αποτελείτε παράδειγμα. Έχετε ήδη αναπτύξει πολλές ιδέες για το πώς μπορείτε να κινηθείτε προς τα εμπρός αποδεσμευόμενοι από μια βιομηχανία που έχει στη βάση της την καύση άνθρακα, η οποία δεν έχει μέλλον. Η πρόοδος όπως και οι δεσμεύσεις σας ακούστηκαν και έγιναν γνωστές στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη οικονομία.



Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ υπό αυτές τις συνθήκες. Και η συνεργασία μας θα προχωρήσει στις επόμενες φάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον το είδος του διαλόγου που καθιερώσαμε, μαζί με τη δυνατότητα πλέον να βελτιώσουμε τον μηχανισμό για την αξιοποίηση των πόρων.



Ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βρίσκεται επίσης εδώ και η παρουσία του έχει συμβολική σημασία κατά κάποιον τρόπο, καθώς μερικές φορές είναι η δομή, ο μηχανισμός που δεν μπορούμε πάντα να δούμε, που δεν λειτουργεί σωστά. Συμβαίνει εδώ, όπως και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε επίσης την ποιότητα της διαχείρισης και οργάνωσης προγραμμάτων.



Κύριε πρωθυπουργέ, αποτελεί προνόμιο να είμαι εδώ μαζί σας και προνόμιο να δουλεύω με την ομάδα σας. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ας ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο - Σταϊκούρας: “Παράθυρο” για επίδομα λόγω ανατιμήσεων

Σεισμοί: Ο Βασίλης Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για το δίκτυο πρόγνωσης (βίντεο)

Αρνητές κορονοϊού: ο Αρτέμης Σώρρας στον ΑΝΤ1 για τους “Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς”