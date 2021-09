Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΕΔΗΝ: Νεκρή στο ψυγείο του “Αττικόν” από τον Ιούνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για τη γυναίκα που πέθανε από κορονοϊό, αλλά δεν μπορεί να «φύγει» από το νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για νεκρή γυναίκα από κορονοϊό, η οποία χάρη στο κίνημα των μη εμβολιασμένων, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, «τη νεκροψία την παραγγέλνουν οι θεράποντες ιατροί ή οι εισαγγελικές αρχές μετά από αίτημα των συγγενών του θανόντος».

Από την πλευρά τους οι διοικήσεις των νοσοκομείων ακολουθούν κατά γράμμα το νομικό πλαίσιο. Καλούν τους συγγενείς των ασθενών που κατέληξαν, να παραλάβουν τις σορούς τους, εκτός αν αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση που έχει ζητηθεί από τους θεράποντες ιατρούς. Ωστόσο, καταγράφονται περιπτώσεις όπου οι συγγενείς δεν παραλαμβάνουν ούτε και απευθύνονται σε Εισαγγελέα για να διαταχθεί νεκροψία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ το αποτέλεσμα είναι, οι νεκροί από λοίμωξη covid-19 να παραμένουν επί μήνες στα ψυγεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων αφού αρνούνται να τους παραλάβουν οι συγγενείς χωρίς νεκροψία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων στα νοσοκομεία.

Αναφέρει ενδεικτικά η ΠΟΕΔΗΝ, ότι στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου «Αττικόν» υπάρχει νεκρή από τον περασμένο Ιούνιο. «Οι ιατροί δεν έκριναν σκόπιμο να γίνει νεκροψία. Μετά από ημέρες προσήλθαν οι συγγενείς να την παραλάβουν για νεκροψία. Η διοίκηση του Νοσοκομείου ορθώς ενεργώντας ζήτησε εντολή Εισαγγελέα. Έκτοτε τέτοια εντολή δεν έχει εκδοθεί και η σορός παραμένει στο νεκροθάλαμο. Η οικογένεια από την πλευρά της αρνείται να παραλάβει τη σορό» λέει ο κ. Γιαννάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος παιδιού από αμοιβάδα που “τρώει” τον εγκέφαλο

Νάρκωνε την γυναίκα του για να... την βιάζουν άγνωστοι

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά (εικόνες)