Κορονοχρέη: άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις

Αργά το βράδυ της Τετάρτης άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας.

Άνοιξε πριν από λίγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade/ρυθμίσεις οφειλών για την ρύθμιση των χρεών της πανδημίας από 3 έως 6 χρόνια.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Το μέτρο της ρύθμισης των χρεών της πανδημίας εκτιμάται ότι αφορά 823.000 φορολογουμένους.

Στην ρύθμιση έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις άτοκα ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

