Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμοί στη Θήβα: άμεσα στην περιοχή σεισμολόγοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα απασχόλησε την επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, που συνεδρίασε εκτάκτως.

Στο μικροσκόπιο της επιτροπής εκτίμησης σεισμικού κινδύνου μπήκε η παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Θήβας μετά και τον τελευταίο σεισμό στο Αρκαλοχώρι.

Η επιτροπή συνεκλήθη εκτάκτως στις 9.30 το βράδυ για να αποτιμήσει όλα τα έως τώρα δεδομένα στην περιοχή .

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας εισηγήθηκε να μεταβούν άμεσα στην περιοχή της Θήβας οι σεισμολόγοι και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για να εξετάσουν την κατάσταση επιτόπου αλλά και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς όπως είπε οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.



Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος παιδιού από αμοιβάδα που “τρώει” τον εγκέφαλο

Νάρκωνε την γυναίκα του για να... την βιάζουν άγνωστοι

Κορονοχρέη: άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις