Champions League: Νέος διασυρμός της Μπαρτσελόνα

Πρώτη ήττα για την Τσέλσι. Το "χρυσό" γκολ του Ρονάλντο

Ο νέος διασυρμός της Μπαρτσελόνα στη Λισαβόνα από την Μπενφίκα, η πρώτη ήττα της Τσέλσι σε φάση ομίλων μετά από 12 αγώνες και το «χρυσό» γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 95΄ του αγώνα με την Βιγιαρεάλ, την βραδιά που έγινε ο ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά της διοργάνωσης με 178, «σημάδεψαν» το «κυρίως πιάτο» της 2ης ημέρας της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Η επιστροφή του Ρονάλντο στο Ολντ Τράφορντ σε αγώνα Champions League μετά το 2009, τη βραδιά που έγινε ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της διοργάνωσης, συνδυάστηκε με το γκολ του Πορτογάλου στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρις στο οποίο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «γύρισε» το ματς με την Βιγιαρεάλ κι επικράτησε με 2-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά το «χαστούκι» που δέχτηκε στην πρεμιέρα από την Γιουνγκ Μπόις.

Άλλο ένα ταπεινωτικό βράδυ στο Champions League γνώρισε στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας η Μπαρτσελόνα. Η εκπληκτική Μπενφίκα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στο αρχικό της σχήμα, νίκησε με 3-0 τους Καταλανούς, οι οποίοι μετά το «βαρύ» 3-0 της πρεμιέρας από την Μπάγερν στο «Καμπ Νόου» γνώρισαν μία ακόμη οδυνηρή ήττα κι από πολύ νωρίς βρίσκονται με την «πλάτη στον τοίχο».

Το αποψινό ματς εκτός απρόοπτου θα αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» του Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο των «μπλαουγκράνα», που την τελευταία φορά που αποκλείστηκαν σε φάση ομίλων ήταν τη σεζόν 1997-1998, έχοντας και τότε έναν Ολλανδό στον πάγκο τους, τον Λουίς Φαν Γκάαλ.

Το αήττητο σερί των 12 αγώνων σε φάση ομίλων του Champions League της Τσέλσι διακόπηκε απόψε στο Τορίνο από την Γιουβέντους. Με σκόρερ τον Φεντερίκο Κιέζα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε 1-0, πανηγυρίζοντας το 2Χ2 την πρώτη της νίκη στον όμιλο μετά το 3-0 της πρεμιέρας στην Σουηδία επί της Μάλμε.

Η Μπάγερν σκόραρε σε 24ο συνεχόμενο ματς στο Champions League και μετά το εμφατικό 3-0 της πρεμιέρας στην Βαρκελώνη, η ομάδα του Ζούλιαν Νάγκελσμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 2Χ2 στη διοργάνωση, με το εμφατικό 5-0 επί της Ντιναμό Κιέβου στο Μόναχο.

Η επίθεση των Βαυαρών γι΄ άλλη μια χρονιά «πετά φωτιές», είναι χαρακτηριστικό ότι έχει σκοράρει σε 81 σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις και με «μπροστάρη» τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος με τα δύο σημερινά του τέρματα έφτασε τα 23 στις τελευταίες 18 συμμετοχές του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, προχωρά κι εφέτος ακάθεκτη.

Την πρώτη της νίκη στην εφετινή διοργάνωση, μετά το εκτός έδρας 1-1 με την Σεβίλη στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου, πανηγύρισε στη Red Bull Arena η Σάλτσμπουργκ, η οποία με τα δύο πέναλτι του Αντεγέμι επικράτησε με 2-0 της Λιλ, η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά από 2 αγωνιστικές (0-1-1).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League έχουν ως εξής:



1oς ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-0

(8΄ Γκουέι, 74΄ Μέσι)

Λειψία (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-2

(5΄ Ενκουκού - 22΄ Βάνακεν, 41΄ Ριτς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-5

(75΄ Ταρέμι - 18΄, 60΄ Σαλάχ, 45΄ Μανέ, 78΄, 83΄ Φιρμίνιο)

Μίλαν (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2

(20΄ Λεάο - 84΄ Γκριεζμάν, 90΄+7΄ πέν. Σουάρες)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αγιαξ (Ολλανδία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 2-0

(17΄ Μπερχάους, 43΄ Αλέ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 1-0

(37΄ Μάλεν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 1-2

(65΄ πέν. Μπενζεμά - 25΄ Γιακσιμπάεφ, 90΄ Τιλ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 5-0

(12΄΄πεν, 27΄ Λεβαντόφσκι, 68΄ Γκνάμπρι, 74΄ Σανέ, 87΄ Τσούπο-Μότινγκ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0

(3΄,79΄πεν. Νούνιες, 69΄ Ράφα Σίλβα)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αταλάντα (Ιταλία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 1-0

(68΄ Πεσίνα)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 2-1

(60΄ Τέλες, 90΄+5 Ρονάλντο - 53΄ Αλκάθερ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)-Σεβίλη (Ισπανία) 1-1

(49΄ Στέφενς - 87΄πεν. Ράκιτιτς)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Λιλ (Γαλλία) 2-1

(31΄πεν, 53΄πεν. Αντεγέμι - 61΄ Γιλμάζ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζενίτ (Ρωσία)-Μάλμε (Σουηδία) 4-0

(9΄ Κλαουντίνιο, 49΄ Κουζιάγεφ, 80΄ Σουτόρμιν, 90΄+4 Γουέντελ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 1-0

(46΄ Κιέζα)

