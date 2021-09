Οικονομία

myDATA: εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην πλατφόρμα

Ικανοποίηση για το "πειραματικό" στάδιο. Για ποιες επιχειρήσεις γίνεται υποχρεωτική από την 1η Οτκωβρίου η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών.

Περισσότερες από 235.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα MyDATA στον ένα χρόνο πιλοτικής λειτουργίας. Από αύριο 1η Οκτωβρίου καθίσταται υποχρεωτική η διαβίβαση παραστατικών εσόδων για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 ευρώ καθώς και για επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ. Ένα μήνα αργότερα από την 1η Νοεμβρίου η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Πάντως σε κοινή γραμμή υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ δεν προβλέπουν κυρώσεις εντός του 2021. Τι έχει γίνει μέσα στον ένα χρόνο της πιλοτικής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MyDATA.

Έχουν εγγραφεί 235.000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα του επιχειρείν.

Έχουν διαβιβαστεί περίπου 100.000.000 παραστατικά, συνολικής αξίας σχεδόν 53 δισ. ευρώ, ενώ κάθε ημέρα, αποστέλλονται πάνω από 1.000.000 παραστατικά.

Στην εφαρμογή timologio, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών ψηφιακά με ταυτόχρονη διαβίβαση στο myDATA, έχουν εγγραφεί 12.600 επιχειρήσεις

Υπάρχουν ήδη 8 πιστοποιημένοι πάροχοι ψηφιακής τιμολόγησης, οι οποίοι έχουν μέχρι στιγμής διαβιβάσει σχεδόν 14.000.000 παραστατικά στην πλατφόρμα myDATA.

Από τον Οκτώβριο του 2020 λειτουργεί ειδική γραμμή υποστήριξης του myDATA στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί σχεδόν 15.000 ερωτήματα μέσω τηλεφώνου και mail, τα οποία έχουν απαντηθεί σε ποσοστό 85%, ενώ το υπόλοιπο 15% βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας απάντησης.

Μετά από διαδοχικές αναγκαίες παρατάσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με την Α. 1156/2021 καθορίστηκαν οι ημερομηνίες έναρξης διαβίβασης παραστατικών από τις επιχειρήσεις, ως εξής:

Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ

Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ

Εκτιμάται ότι το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων είναι περίπου 195.000.

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31/03/2022.

Στόχος της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών είναι, με το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας η διαδικασία να περάσει σε συνθήκες καθημερινής λειτουργίας για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κοινή γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι να μην προβλεφθούν κυρώσεις εντός του 2021. Ζητούμενο στη φάση αυτή είναι, μέσα από την καθολικότητα της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον τήρησης των βιβλίων και έκδοσης παραστατικών για τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπιστούν όλα τα μικρότερα ζητήματα που τυχόν δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και η πλατφόρμα να λειτουργήσει ομαλά για όλες τις επιχειρήσεις.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής timologio, εστάλησαν περίπου 1,5 εκατομμύριο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας τις ημερομηνίες έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης παραστατικών στο myDATA.

Για τις χειρόγραφες επιχειρήσεις

Η ΑΑΔΕ, από την 01/10/2020, έχει δώσει την πρόσβαση στις επιχειρήσεις μέσω των κωδικών taxis να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης που αποτελεί ένα από τα πέντε κανάλια διαβίβασης.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, μπορούν να χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην περίπτωση είτε που είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια, είτε είχαν ακαθάριστα έσοδα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, μπορούν να χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης μόνο στην περίπτωση είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Τέλος, πριν από σχεδόν ένα μήνα, η ΑΑΔΕ έθεσε σε παραγωγική λειτουργία τη δωρεάν εφαρμογή timologio, για την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν διαθέτουν κάποιο μηχανογραφικό σύστημα είτε αυτό που χρησιμοποιούν δεν καλύπτει πλέον τις καθημερινές τους ανάγκες. Μέσα από ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το προφίλ της, να συνθέσει το πελατολόγιο της, να οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εκδώσει τα παραστατικά της αποστέλλοντας ταυτόχρονα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην πλατφόρμα του myDATA.

Παρακρατήσεις Δικηγόρων από τα Γραμμάτια Προκαταβολής των Δικηγορικών Συλλόγων

Με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει συσταθεί Ομάδα myDATA, μέσω της οποίας έχει δημιουργηθεί θεματική ενότητα για τις συναλλαγές εσόδων των Δικηγορών με διακριτά σενάρια συναλλαγών. Από το σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί ο Ειδικός Οδηγός των Δικηγόρων για την δωρεάν εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών timologio, που περιέχει τα σενάρια συναλλαγών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος διαβίβασης των παρακρατήσεων.

MyDATA για επιχειρήσεις με συγκεκριμένη δραστηριότητα.

1. Τουριστικά Γραφεία

Σχετικά με τα Τουριστικά Γραφεία έχει αναρτηθεί από 02/07/2021 σχετικό ενημερωτικό υλικό, Το σχετικό link είναι το παρακάτω:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis/atypes-omades-mydata (τίτλος Γραφεία Γενικού Τουρισμού)

Οι εν λόγω θεματικές ενότητες έχουν τεκμηριωθεί και συμφωνηθεί με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA)

2. Εταιρείες του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 ΦΠΑ

Σύμφωνα με τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί εδώ κι ένα χρόνο, υπάρχει τεχνική δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων από τις εν λόγω εταιρείες. Για την περαιτέρω διευκόλυνση τους, θα δοθούν επιπλέον διευκρινίσεις με ανάρτηση ενημερωτικού υλικού μέχρι τις 30.9.2021.

3. Ασφαλιστικές Εταιρείες

Εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί «Ομάδα myDATA» - Ασφαλιστικών Εταιρειών και έχει ήδη δοθεί η αντιστοίχιση εσόδων των ασφαλιστικών εταιρειών με τους σχετικούς Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της Α.1138/2020. Υπάρχει διαρκής συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, και τυχόν επικαιροποιήσεις στις οδηγίες αναρτώνται μετά από την κοινή μας τεκμηρίωση και αποδοχή.

Ειδικά για το θέμα των εξωχώριων ασφαλιστικών εταιρειών, ισχύει ό,τι προβλέπεται για όλα τα παραστατικά δαπανών που λαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις από αλλοδαπές εταιρείες. Δεδομένου ότι οι αλλοδαπές εταιρείες δεν νοείται να υπαχθούν σε υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στο myDATA, οι ημεδαπές επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα παραστατικά αυτά, τα διαβιβάζουν ως έξοδά τους, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που έχει ήδη εξειδικευθεί.

