Οικονόμου για Σταυρούπολη: κυρίως ανήλικοι μαθητές πήραν μέρος στα επεισόδια

Τι είπε για τους ελάχιστους εξωσχολικούς και την δημιουργία ανάπτυξης ακροδεξιού θύλακα μέσα στο σχολείο. Τι αναφέρει για την αστυνομική παρουσία και το “αυγό του φιδιού”.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και τους γονείς και όσους άλλους έχουν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν εναντίον αυτών των θυλάκων φασισμού που πάνε να σχηματιστούν και να ωθήσουν τα παιδιά σε παραβατική συμπεριφορά και να τους πω ότι η Πολιτεία είναι παρούσα για να μην επιτρέψει αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι στο σχολείο υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Πρέπει εν τη γενέσει του να αντιμετωπίσουμε αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Η Πολιτεία είναι παρούσα και δεν θα το επιτρέψει», είπε ο Ελευθέριος Οικονόμου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτης, οι κινήσεις της Αστυνομίας είχαν από την πρώτη στιγμή ως γνώμονα ότι στο επίκεντρο βρίσκονται ανήλικα παιδιά.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «ελάχιστος ήταν ο αριθμός των εξωσχολικών στοιχείων που μπήκαν μέσα στο σχολείο. Μπήκαν μέσα από τα διπλανά σχολεία. Έχουμε πλήρη εικόνα, διότι έχουμε την έρευνα. Η συντριπτική πλειοψηφία που έλαβε μέρος στα επεισόδια είναι μαθητές των δύο ΕΠΑΛ και κάποια στιγμή ενισχύθηκαν με μαθητές από τα διπλανά ΕΠΑΛ».





«Η Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι και οι γονείς. Δεν θα αφήσουμε το αυγό του φιδιού να εκκολαφθεί», συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου.

Όπως κατέληξε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη «υπεύθυνη για την διασφάλιση της τάξης είναι η Ελληνική Αστυνομία. Υπάρχει σχέδιο και για αυτά και για άλλα σχολεία στην περιοχή. Καλό είναι να σταματήσει η ένταση και τα παιδιά να επιστρέψουν στα μαθήματα τους».

Ακόμη ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή και κυρίως έξω από το σχολείο, καθώς και ότι έγινε έρευνα στο εσωτερικό των ΕΠΑΛ και δεν υπάρχουν «πολεμοφόδια» στα κτήρια, όπως μολότοφ ή πέτρες και κοντάρια.

