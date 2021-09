Πολιτική

Μακρή για Σταυρούπολη: δεν μιλάμε για ιδεολογική αντιπαράθεση

Τι είπε για τις ενέργειες των αρμόδιων εκπαιδευτικών Αρχών και πως "απάντησε" στον ΓΓ του υπ. Παιδείας που έκανε λόγο για "ιδεολογική αντιπαράθεση".

Για τα επεισόδια έξω από τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και την ένταση που συνεχίζεται για τρίτη ημέρα μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Υφυπουργός Παιδείας.

Όπως είπε η Ζέττα Μακρή στον ΑΝΤ1, «Η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να πιστωθεί την κατάσταση», τονίζοντας με νόημα ότι «μέσα σε μια νύχτα δεν δημιουργείται τέτοια υποδομή για τέτοιες ενέργειες. Δεν θα επιτρέψουμε ως Υπουργείο Παιδείας την συγκάλυψη. Το οτιδήποτε από το ελάχιστα σημαντικό έως το πιο σημαντικό, προφανώς δεν θα μείνει αναπάντητο».

Όπως σημείωσε, αναφορικά με τις αντιδράσεις και τις μομφές για ολιγωρία των τοπικών εκπαιδευτικών Αρχών και του Υπ. Παιδείας, «ήδη από την προηγούμενη ημέρα, την πρώτη που έγιναν επεισόδια, εκτός των αιθουσών και της αυλής του σχολείου, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει, ο διευθυντής του σχολείου και ο περιφερειακός διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενημέρωσαν την Αστυνομία και τις εισαγγελικές Αρχές».

Μάλιστα, όπως ανέφερε με έμφαση «μέχρι και χθες το απόγευμα, το σχολείο λειτουργούσε κανονικά, παρά τα εκτεταμένα επεισόδια τα οποία έγιναν», ενώ απαντώντας στα σχόλια των δημοσιογράφων της εκπομπής ότι «παιζόταν ξύλο» μέσα στο σχολείο εν ώρα μαθήματος, απάντησε «δεν αναιρώ την εικόνα που έχετε, άλλωστε υποστηρίζεται από τηλεοπτικές εικόνες», προσθέτοντας πάντως ότι «από ην πρώτη στιγμή διατάχθηκε ΕΔΕ και συγκλήθηκε το εκπαιδευτικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί και γονείς. Διοικητικά και εκπαιδευτικά έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αναμένουμε το πόρισμα της ΕΔΕ για το αν υπήρξαν ευθύνες»

«Δεν μπορεί κανείς να χρεώσει ανοχή στον φασισμό σε αυτήν την Κυβέρνηση, που έβαλε την Χρυσή Αυγή στην φυλακή», είπε η κ. Μακρή, ενώ παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο ΓΓ του Υπ. Παιδείας, είπε «προφανώς δεν είναι ιδεολογική αντιπαράθεση, αν ειπώθηκε έτσι από τον ΓΓ του Υπ. Παιδείας, προφανώς δεν είναι ιδεολογική αντιπαράθεση».

