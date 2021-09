Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέει “όχι” σε διάλογο με τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H ομιλίας του ενώπιον της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, του «κοινοβουλίου» της Βόρειας Κορέας.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απέρριψε την προσφορά των ΗΠΑ για διάλογο, κάνοντας λόγο περί «βιτρίνας για να καλύψουν τη διπροσωπία τους και τις εχθρικές ενέργειές τους», ανέφεραν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

«Από την έλευση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης, η στρατιωτική απειλή των ΗΠΑ και η εχθρική πολιτική τους απέναντί μας δεν έχουν αλλάξει διόλου, έχουν γίνει πιο δόλιες», είπε ο κ. Κιμ κατά τη διάρκεια μακροσκελούς ομιλίας του ενώπιον της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, του «κοινοβουλίου» της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα Rodong Sinmun.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα πως είναι διατεθειμένη να οργανώσει συναντήσεις με βορειοκορεάτες αξιωματούχους οπουδήποτε, οποτεδήποτε και χωρίς προαπαιτούμενα, προκειμένου να ξαναρχίσουν συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση της χώρας της Ασίας.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Πιονγκγιάνγκ παραμένουν στο απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν όταν απέτυχε η σύνοδος κορυφής του 2019 στο Ανόι με τη συμμετοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν και του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Κιμ Γιονγκ Ουν, τα εξοπλιστικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας προχώρησαν θεαματικά.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει κάνει καμιά πυρηνική δοκιμή ούτε εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από το 2017. Όμως αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου, κάτι που εάν ισχύει αποτελεί μείζονα πρόοδο στα εξοπλιστικά προγράμματα της Πιονγκγιάνγκ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε κατεπειγόντως και σήμερα το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης) θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση αφιερωμένη στη Βόρεια Κορέα με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημέρωσαν διπλωμάτες. Παραμένει ασαφές το εάν θα υιοθετηθεί κοινή ανακοίνωση από το ΣΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: η Ιωάννα Παλιοσπύρου καταθέτει ως μάρτυρας

Σεισμός στην Νίσυρο: τρεις δονήσεις σε 65 λεπτά

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες την Πέμπτη