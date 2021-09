Πολιτική

Βελόπουλος για Σταυρούπολη: συγκεκριμένα κόμματα υποκινούν τα επεισόδια

Τι είπε για το ενδεχόμενο να μην γίνουν παρελάσεις ούτε φέτος, αλλά και για το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού.

«Πρέπει σήμερα να φύγουν μακριά από σχολεία και πανεπιστήμια τα κόμματα και οι παρατάξεις. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να συμβαίνει αυτό», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφορικά με την συνεχιζόμενη ένταση έξω από τα ΕΠΑΛ στην Σταυρούπολη.

Όπως συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «Αυτοί που είναι σήμερα έξω από το σχολείο, αναβίωσαν τους ναζί. Είναι δέκα φασισταριά, ναζισταριά, μέσα στο σχολείο. Φταίνε οι καθηγητές οι μαθητές που δεν τους απομόνωσαν. Είναι άλλοι 1200 μαθητές και πήγαν και κάποιοι εξωσχολικοί. Πήγαν οι άλλοι με φυλλάδια έξω από το σχολείο; Να κάνουν τι; Οι κάτοικοι που μένουν δίπλα από το σχολείο ξέρετε πως είναι τόσες ημέρες;».

Συνέχισε λέγοντας «Οι απέξω μοίραζαν φυλλάδια, ποιου κόμματος ήταν; Πείτε μου εσείς ποιο κόμμα μοίραζε φυλλάδια;» και συμπλήρωσε «τα άκρα αλληλοτροφοδοτούνται, αν δεν υπάρχει το ακροαριστερό άκρο, δεν θα υπάρχει το ακροδεξιό. Αν δεν υπάρχει το ένα, δεν θα υπάρχει το άλλο. Εξήντα χρονών άνθρωπος, τι ζητάει με φυλλάδια έξω από ένα σχολείο; Άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει;»

«Δεν επιτρέπεται στο προαύλιο χώρο του σχολείου να μοιράζεις φυλλάδια. Αν μετά πάει το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η ΝΔ, όλα τα κόμματα να μοιράζουν φυλλάδια «θα σκοτωθούν» μεταξύ τους. Δεν είναι δουλειά του πολιτικού να πει ποιο κόμμα είναι από πίσω. Δείτε στην Βουλή ποιοι είπαν αμέσως για τα επεισόδια και ποιοι υπερθεμάτισαν», είπε ο κ. Βελόπουλος, αναφέροντας πάντως αργότερα και αφού διαμαρτυρήθηκε για παρέμβαση στην εκπομπή του επικεφαλής της ΚΝΕ, ότι υπάρχουν και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς, καταλήγοντας «πίσω από τις κουκούλες, τα κοντάρια και τις σιδηρογροθιές είναι φασίστες, τελεία και παύλα».

Για τα μέτρα για τον κορονοϊό και το ενδεχόμενο απαγόρευσης της παρέλασης είπε «Έχουμε lockdown στην Θεσσαλονίκη, κάθε φορά που έχουμε παρέλαση και εκδηλώσεις. Να γίνει η παρέλαση, σεμνά, από την ώρα που η Κυβέρνηση άφησε να γίνουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ και η περιοδεία της Αμάλ».

Για το θέμα του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού ανέφερε «δεν ειμαι ιατρός. Στην Δημοκρατία η ελεύθερη βούληση και το αυτεξούσιο του σώματος είναι η κορωνίδα. Όποιος θέλει το κάνει το εμβόλιο. Εγώ δεν είπα σε κανέναν να κάνει ή να μην κάνει το εμβόλιο. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο», δηλώνοντας ότι δεν είναι αρνητής, αλλά «επιφυλακτικός και σκεπτικιστής».

