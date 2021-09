Life

“The 2Night Show” – Δανάη Μιχαλάκη: Οι “Άγριες Μέλισσες” και η εξομολόγηση για τον γάμο της

Η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε πρώτη φορά για τον πολύκροτο γάμο της και για τα όσα έγιναν και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.



Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης ήταν η πιο πολυσυζητημένη «μέλισσα» του καλοκαιριού, η Δανάη Μιχαλάκη.

Η όμορφη ηθοποιός, που ένωσε τη ζωή της με τον σύντροφό της στη Σύρο, μίλησε πρώτη φορά για τον πολύκροτο γάμο της και για τα όσα έγιναν και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

«Τι πιο ωραίο να σου εύχονται. Οι ευχές που έχουμε πάρει είναι άπειρες. Πλέον είμαι μια κυρία και έχω τη λάμψη του γάμου. Δεν έχω δει καμία αλλαγή, βρήκα τον άνθρωπό μου. Η τρέλα συναντιέται με την τρέλα. Δεν κάναμε θρησκευτικό γάμο, θέλαμε ένα μεγάλο πάρτι. Ήμασταν αυτοί που θέλαμε. Ο πατέρας μου έκλαιγε πολύ πριν με πάει στο δημαρχείο, έλεγε “την έχασα”», είπε η Δανάη Μιχαλάκη και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έκταση που πήρε το θέμα του γάμου της στα media: «Ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος πρέπει να ασχοληθεί για κάποιον λόγο. Απλά πρέπει καμία φορά να μπαίνουν όρια. Να σέβεσαι πως ο άλλος θέλει να κρατήσει προσωπική την προσωπική του ζωή, αλλιώς αν ήθελε κάποιος να μιλήσει, θα τα έβγαζε όλα στην φόρα. Δε νιώθω ότι ξεπεράστηκαν κάποια όρια, απλά καλό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και καταλαβαίνουμε ποιοι θέλουν να μιλούν για τα προσωπικά τους και ποιοι όχι. Εγώ προσπαθώ να το κρατώ σε μια ισορροπία γιατί μετά δεν είναι αυτό προσωπική ζωή. Ήθελα να είναι κλειστό. Ήρθαν κι άνθρωποι εκτός αλλά δεν με χάλασε όλο αυτό που έγινε. Απλά δεν χρειαζόταν να γίνει».



Για το ενδεχόμενο μιας εγκυμοσύνης, η Δανάη Μιχαλάκη είπε: «Κάποια στιγμή όλα γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα».

Επίσης, αναφέρθηκε στον Γ’ κύκλο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» και στις αλλαγές που θα γίνουν στο Διαφάνι. «Μπορώ να σου πω ότι η Δρόσω θα ακολουθήσει το όνειρό της, αλλά από μια άλλη κατεύθυνση, δεν θα πάει στο τραγούδι. Μεγάλο δρόμο θα διαβεί η Δρόσω. Θα τη στηρίξουν και πάρα πολύ οι αδερφές της, πράγμα που δεν το περίμενε», είπε η Δανάη Μιχαλάκη.

Τέλος, μίλησε για τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους» όπου, επιτέλους, θα υποδυθεί έναν κωμικό ρόλο.

