Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας για Θήβα: μικρές πιθανότητες για μεγάλο σεισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου για την περιοχή. Πόσο ανήσυχοι είναι οι ειδικοί.

«Δεν αποφασίστηκε εκτάκτως να πάμε στην Θήβα, αυτή η δημοσιογραφική είδηση είναι παντελώς αβάσιμη», είπε ο Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφορικά με την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη ο επικεφαλής του ΟΑΣΠ, «σε δύο στοιχεία κατέληξε η Επιτροπή: ότι παραμένει αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια μεγαλύτερη δόνηση, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές».

«Εγώ πρότεινα οι όποιες αδυναμίες υπήρξαν στο Αρκαλοχώρι και στην Κρήτη, αυτά τα επιχειρησιακά θέματα να τα βελτιώσουμε για να είμαστε περισσότερο έτοιμοι, όχι μόνο στην Θήβα, αλλά σε όλη την Ελλάδα», συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Νωρίτερα στο ΑΠΕ, ο Ευθύμης Λέκκας, σημείωσε ότι «στην περιοχή της Θήβας παραμένει η σεισμικότητα εδώ και περίπου τέσσερις μήνες και πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα σχέδια μας με βάση και τις ανάγκες που προέκυψαν στην Κρήτη».

«Στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε χθες το βράδυ, επισημάναμε την αναγκαιότητα οι δήμοι της περιοχής να έχουν επικαιροποιημένα όλα όσα προβλέπονται από τα σχέδια. Επίσης, να είναι προετοιμασμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς για να μην αντιμετωπίσουμε όσα αντιμετωπίσαμε στον πρόσφατο σεισμό της Κρήτης», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Όπως πρόσθεσε, την περασμένη Παρασκευή ο ΟΑΣΠ και ο ίδιος έκαναν εκπαίδευση για τους σεισμούς σε όλα τα σχολεία της Θήβας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά

Κορονοϊός - Γκίκας: πιθανή η απαγόρευση των παρελάσεων (βίντεο)

myDATA: εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στην πλατφόρμα