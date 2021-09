Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός οδηγού μετά απο καυγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία.

Εξιχνιάστηκε επεισόδιο με πυροβολισμό μεταξύ δύο οδηγών που διαδραματίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο ένας εξ αυτών έκανε παρατήρηση στον άλλον για τον τρόπο που οδηγούσε.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε στον αριστερό μηρό 20χρονο. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ως συνεργός 30χρονος, συνοδηγός του 26χρονου, που φέρεται να υποστήριζε την επίθεση, προσπαθώντας να απωθήσει τους επιβάτες του οχήματος του θύματος να επέμβουν για να σταματήσουν το επεισόδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέκκας για Θήβα: μικρές πιθανότητες για μεγάλο σεισμό (βίντεο)

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά

Κορονοϊός - Γκίκας: πιθανή η απαγόρευση των παρελάσεων (βίντεο)