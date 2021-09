Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε για ψώνια και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στο Μιλγουόκι κατάφερε να περάσει έστω και μία φορά απαρατήρητος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πιο δημοφιλές πρόσωπο στο Μιλγουόκι και κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ, που αποθεώνεται όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, κυκλοφόρησε αργά το βράδυ φορώντας τη μάσκα του και κατάφερε να περάσει έστω και μία φορά... απαρατήρητος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα ψώνια του σε παντοπωλείο στο Μιλγουόκι και μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω twitter, τονίζοντας ότι δεν τον αναγνώρισε κανείς, γεγονός που τον έκανε πολύ χαρούμενο.

Δεν είναι συνηθισμένο ένας άντρας 2.11 μέτρα με κουκούλα να μπαίνει σε παντοπωλείο και να περνάει απαρατήρητος - πόσο μάλλον οταν αυτός ο άνδρας είναι παγκόσμιο αστέρι του μπάσκετ - ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το κατάφερε κι αυτό.

“Το να πηγαίνω σε ένα παντοπωλείο αργά το βράδυ ίσως είναι το πιο χαλαρωτικό πράγμα που έχω κάνει”, έγραψε στο twitter ο Έλληνας φόργουορντ και πρόσθεσε με φωτογραφία του μέσα από το κατάστημα ότι “κανείς δεν με αναγνώρισε!!”

Nobody recognises me!! ???? pic.twitter.com/WCeGwGqgf4 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 30, 2021

