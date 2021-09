Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδού. Αναλυτικά όλη η διαδικασία.



Άνοιξε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21–Επίδομα Παιδιού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οι δικαιούχοι του επιδόματος, που δεν έχουν ακόμη υποβάλει την αίτηση για το έτος 2021, μπορούν να την υποβάλουν στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2020.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησης Α21, ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην αίτηση–υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο https://www.amka.gr/).

Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν ακαδημαϊκές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2021 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν τη μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

Οι αλλοδαποί πολίτες ή ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Αν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2021 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 2002) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, κλπ), οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτησης τον αριθμό μητρώου μαθητή, καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου που φοιτά. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2021) βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.

Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές των ΙΕΚ (ιδιωτικών-δημοσίων), των κολεγίων ή σπουδαστές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως οι σχολές θεάτρου, χορού, κλπ ή φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2021) από τις σχολές φοίτησής τους. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη της βεβαίωσης στην αίτηση Α21. Οι βεβαιώσεις ιδρυμάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένες.

Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο για τα ίδια εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.

Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα, η έγκριση γίνεται, μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και, στη συνέχεια, ακολουθεί η πληρωμή.