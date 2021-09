Πολιτισμός

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: Η απόφαση του δικαστηρίου για το όνομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο. Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Με την προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε σήμερα από το Πρωτοδικείο, απαγορεύεται στο Νίκο Κουρή να χρησιμοποιεί το όνομα Μίκης Θοδωράκης με επίκληση ότι είναι γνήσιο τέκνο του έως ότου εκδικαστεί η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Η εντολή του Πρωτοδικείου θα έχει ισχύ μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων της κ. Θεοδωράκη που θα εκδικαστεί στις 30 Νοεμβρίου.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη με ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σε βάρος του 54χρονου που ισχυρίζεται πως είναι γιος εκτός γάμου του καλλιτέχνη, ζητά να του απαγορευτεί να χρησιμοποιεί το επίθετο του πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι ο 54χρονος «αποβλέπει στη δημιουργία κληρονομικού δικαιώματος επί κάθε στοιχείου της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος».