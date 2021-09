Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παυλάκης: Ποιες παρελάσεις; Πάμε να σώσουμε τα Χριστούγεννα

Όταν έρθει το νέο κύμα θα είναι αργά, προειδοποίησε ο γιατρός. Το μήνυμα ελπίδας.

Ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης εξέφρασε την έντονη ανησυχία για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Συγκεκριμένα κ. Παυλάκης μιλώντας στο ΣΚΑΪ δήλωσε πως δεν πρέπει να τίθεται θέμα διεξαγωγής παρελάσεων ή εορταστικών εκδηλώσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως αυτό που προέχει έιναι να «σωθούν» τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

Όπως ανέφερε ο γιατρός, κρίνεται επίφοβη η επανάληψη του περσινού χειμώνα στην Βόρεια Ελλάδα και ο κίνδυνος να σημειωθεί, όπως είπε, ένα νέο «τσουνάμι» κρουσμάτων διότι «η μισή κοινωνία δεν είναι εμβολιασμένη».

Για την επιβράνδυση στους εμβολιασμούς, επεσήμανε ότι έπρεπε να έχει επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε πολλές περισσότερες ομάδες πληθυσμού και πως η κυβέρνηση έπρεπε να έχει στρατηγική, παίρνοντας παράδειγμα από άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία

Μάλιστα, ο γιατρός σήμανε συναγερμό για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες τονίζοντας πως δεν έχουμε δει ανάλογες με το εξωτερικό απώλειες σε αυτές τις ηλικίες: «Έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα προστατευθούν από την κοινωνία. Εμείς χρωστάμε στον χάρο που δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απαράδεκτη στάση ορισμένων ακόμα και των ειδικών που λένε βλέποντας και κάνοντας» ανέφερε για το ενδεχόμενο νέο κύμα έξαρσης του ιού στην χώρα. Ο κ. Παυλάκης προείδοποίησε ότι όταν το έρθει το νέο κύμα, θα είναι πια αργά.

Ωστόσο έστειλε μήνυμα ελπίδας λέγοντας πως αξιοποιώντας τα εμβόλια και τηρώντας τα μέτρα «μπορούμε να περάσουμε έναν καλύτερο χειμώνα από αυτόν».

Τέλος, υπογράμισε πως με 2-3 χιλιάδες κρούσματα ημερισίως στη χώρα μας, είναι απαράδεκτο να επαναπαυόμαστε .

