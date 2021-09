Τοπικά Νέα

Πάτρα: Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να αποφύγει τον έλεγχο

Ο άνδρας κατά την ακινητοποίηση και σύλληψη του προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Συνελήφθη στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, απείθεια, πρόκληση σωματικής βλάβης και βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο, τον άνδρα, ο οποίος οδηγώντας μοτοσικλέτα, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Παράλληλα, ο άνδρας κατά την ακινητοποίηση και σύλληψη του προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ελαφρά σωματική βλάβη σε έναν από τους αστυνομικούς.

Σε σωματικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μια συσκευασία με 108 γραμμάρια κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του άνδρα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών βρήκαν και κατέσχεσαν 99 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και μια ηλεκτρονική ζυγαριά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς για την διακίνηση των ναρκωτικών.

