Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο ανάδρομος Ερμής και ο Πλούτωνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζώδια πρέπει να είναι πιο προσεκτικά, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό».



«Η Αφροδίτη παραμένει στον Σκορπιό, ενώ ο Ερμής που είναι ανάδρομος κάνει μια κακή όψη με τον Πλούτωνα και προκαλεί προβλήματα στην επικοινωνία, βγάζει από μέσα μας ότι πιο κακό έχουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης.

Όπως τόνισε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «χρειάζεται προσοχή σε θέματα που αφορούν τόσο τα παιδιά, όσο και σε επαφές και συζητήσεις, καθώς μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις».

Σημείωσε ακόμη η Λίτσα Πατέρα ότι «Πολλά ζώδια ευνοούνται στις σχέσεις τους αυτήν την περίοδο και έχουν καλή συναισθηματική ζωή».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε να αναφέρει τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο αναλυτικά, κάνοντας πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για καθένα από αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Πέμπτης:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός οδηγού μετά απο καυγά

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: Η απόφαση του δικαστηρίου για το όνομα

Λέκκας για Θήβα: μικρές πιθανότητες για μεγάλο σεισμό (βίντεο)