Πολιτική

Γιάννης Οικονόμου για Σταυρούπολη: Καμία ανοχή σε εγκληματικές συμπεριφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι είπε για την συμφωνία με την Γαλλία, το ενδεχόμενο lockdown αλλά και για τα όσα έγιναν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.



«Σ' ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της πολλαπλές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και όλες τις κατευθύνσεις ώστε να αναβαθμίσει στρατηγικά την Ελλάδα και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευημερίας για τους πολίτες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αξιοποιώντας το κύρος του έχει κατορθώσει να ανατρέψει πλήρως το κλίμα επιφυλακτικότητας και αναξιοπιστίας που επικρατούσε στο παρελθόν. Καρπός αυτής της δουλειάς, καρπός της διεθνούς πολιτικής μας είναι η συμφωνία στρατηγικής αναβάθμισης της χώρας την οποία υπογράψαμε με τη Γαλλία», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Και πρόσθεσε: «η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων εξαρτάται άλλωστε απ' τις στρατηγικές συμμαχίες μας. Η συμφωνία με τη Γαλλία αποτελεί μια τεράστια εθνική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως είναι κι ένα ιστορικής σημασίας βήμα, τόσο για την πατρίδα μας όσο και για την Ευρώπη γενικότερα, στην προσπάθειά της να ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με την οικονομική της δύναμη».

Σημαντική εθνική παρακαταθήκη η Συμφωνία, περιμένουμε διακομματική στήριξη στη συζήτηση στη Βουλή

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου συνεχίζοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «η Συμφωνία κατατέθηκε για κύρωση στη Βουλή και η σχετική συζήτηση θα γίνει την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι η Συμφωνία αποτελεί σημαντική εθνική παρακαταθήκη καθώς δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη, στη συζήτηση δηλαδή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, περιμένουμε -όπως ανέφερε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός- μια διακομματική στήριξη της Συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ για την ανανέωση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας σε εξαιρετικό κλίμα όπως άλλωστε αρμόζει μεταξύ δύο στρατηγικών εταίρων και συμμάχων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε την προηγούμενη περίοδο

Στη συνέχεια ο Γιάννης Οικονόμου θέλησε να πει δυο λόγια για την πανδημία και το πρόγραμμα «Ελευθερία». Τόνισε πως «Η πανδημία αποτελεί μέρος της πραγματικότητάς μας και θα παραμείνει όσο υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει. Η άρνηση του εμβολιασμού κυρίως συντηρεί μία κατάσταση η οποία είναι επιζήμια και για τους πολίτες και για την πατρίδα. Με τις πολιτικές μας, όσες ήδη εφαρμόζουμε κι όσες σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε σύντομα δίνουμε λύσεις που αποδίδουν. Κατορθώσαμε σε συνεργασία με την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα να επαναφέρουμε την κανονικότητα σε σημαντικό βαθμό. Δεν αρκούμαστε όμως σ' αυτό. Επιδιώκουμε την πληρότητα. Την πλήρη λειτουργία όλων των όψεων της ζωής». Όπως είπε θέλησε με την ευκαιρία να επαναλάβει ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown έτσι όπως το γνωρίζαμε και το ξέραμε την προηγούμενη περίοδο».

Υπενθύμισε ακόμη ότι από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την τρίτη συμπληρωματική δόση οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί. Και σημείωσε ότι η αναμνηστική δόση μπορεί να γίνεται μετά την παρέλευση έξι μηνών από την πρώτη αν πρόκειται για το μονοδοσικό εμβόλιο ή τη δεύτερη από τις δύο δόσεις εμβολίων.

Από την πρώτη στιγμή του σεισμού η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό

Όσον αφορά το σεισμό στην Κρήτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή του σεισμού η κυβέρνηση κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό μέσα σε αντίξοες συνθήκες αφού η σεισμική δραστηριότητα βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες περιοχές ανακοίνωσε τη συνολική δέσμη μέτρων όμοια με εκείνη που εφαρμόζεται στους πυρόπληκτους της Εύβοιας και ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρωγής ο οποίος προβλέπει γρήγορες διαδικασίες για άμεσες αποζημιώσεις.

Στις πληγείσες περιοχές βρίσκεται από τις πρώτες ώρες κλιμάκιο μηχανικών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περίπου 80 μηχανικοί βρίσκονται εκεί, οι οποίοι κάνουν αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια. Έως το τέλος της χθεσινής μέρας είχαν γίνει αυτοψίες σε 1.199 κτίρια. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει ήδη θέσει στη διάθεση των πληγέντων 82 διαμερίσματα στην περιοχή, με 562 κλίνες, ώστε, ιδίως, ευάλωτες ομάδες, οικογένειες με μικρά παιδιά να φιλοξενηθούν άμεσα και προσωρινά, μέχρις ότου υπάρξουν μονιμότερες λύσεις. Παράλληλα, για την άμεση απόκριση στις ανάγκες των κατοίκων προχώρησε στην κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης στους Δήμους της περιοχής», είπε ο κ. Οικονόμου.

Στην επιφάνεια πολιτικές που ανοίγουν νέους ορίζοντες και παράγουν λύσεις για τους πολίτες

Συνεχίζοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου είπε πως «Με την πρόοδο του κυβερνητικού έργου έρχονται στην επιφάνεια πολιτικές που ανοίγουν νέους ορίζοντες και παράγουν λύσεις για τους πολίτες. Η κυβέρνηση μας δεν σκέφτεται απλώς μόνο νέα πράγματα, αλλά και τα πραγματοποιεί κιόλας».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, επεσήμανε πως «από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, διασφαλίζονται περισσότερες από 100 πρόσθετες πλήρως στελεχωμένες περιπολίες με τα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. στις γειτονιές του Λεκανοπεδίου Αττικής και ιδιαίτερα από τις 12 τη νύχτα έως στις 6 το πρωί που είναι αυξημένος ο κίνδυνος της εγκληματικότητας. Για τον ίδιο λόγο 1.026 γυναίκες και άνδρες της Αστυνομίας που τώρα ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους ή είναι δόκιμοι αστυνομικοί πηγαίνουν όλοι στην δύναμη της Αττικής».

Επίσης αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες από την εφαρμογή MyHealth. Τόνισε ότι «μέσω της εφαρμογής MyHealth οι πολίτες μπορούν από χθες μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο να έχουν πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών τους που φτάνει πλέον μέχρι το 2012, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ενώ μέχρι χθες η δυνατότητα αυτή έφτανε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Θα μπορούν λοιπόν με αυτό τον τρόπο να έχουν άμεσα στο κινητό τους μια πλήρη εικόνα του ιατρικού ιστορικού τους».

Μηδενική ανοχή σε φασιστικές συμπεριφορές οποιουδήποτε χρώματος

Τις επιθέσεις, τις αγριότητες στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αλλά και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στο σχολείο που κατήγγειλε η αξιωματική αντιπολίτευση κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Όπως είπε, είναι «πολύ ξεκάθαρο για την κυβέρνηση ότι οι συμπεριφορές βίας πρέπει να αντιμετωπίζονται, πολύ περισσότερο όταν αφορούν παιδιά που πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα». Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι «έχουν γίνει 60 προσαγωγές και βρέθηκαν πιστόλια και σουγιάδες» και πως ο εισαγγελέας έχει ενεργοποιηθεί. «Δεν ξέρω», σχολίασε, «αν αυτή η αντίδραση εκλαμβάνεται ως ανοχή» και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει «καμία ανοχή ούτε με λόγια, ούτε με έργα σε εγκληματικές συμπεριφορές». Και συμπλήρωσε: «Να μη δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν να δηλητηριάζει το μυαλό νέων παιδιών, να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο ανάδειξης φασιστικών συμπεριφορών οποιουδήποτε χρώματος. Οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή κάθε φορά».

«Αυτό κάνει η κυβέρνηση» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «με τα εργαλεία που έχει στα χέρια της η συντεταγμένη Πολιτεία». «Με την κουλτούρα και τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένα κράτος δικαίου» πρόσθεσε. «Το θράσος των συμμοριών δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να υπερισχύσει τους νόμους της δημοκρατίας. Δεν το προσεγγίζουμε με τη λογική αποστάσεων και υποδεκάμετρων. Αν κάποιοι χρειάζονται υποδεκάμετρο για να στοιχηθούν απέναντι στα αυτονόητα αυτό είναι δικό τους θέμα» τόνισε επίσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε: «Δείχνουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά φασιστική, είτε φοράει κουκούλες είτε έχει ξυρισμένα κεφάλια που απειλεί ανθρώπινες ζωές, που με το έτσι θέλω επιβάλλει συμπεριφορές σε μια σειρά από δραστηριότητες».

Ειδήσεις σήμερα:

Λέκκας για Θήβα: μικρές πιθανότητες για μεγάλο σεισμό (βίντεο)

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά

Κορονοϊός - Γκίκας: πιθανή η απαγόρευση των παρελάσεων (βίντεο)