Συνταγές

Συνταγή για μυζηθρόπιτες Σφακιανές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εύκολη και πεντανόστιμη ζύμη για… όλες τις χρήσεις και τα “μυστικά” της γέμισης.

Συνταγή για Σφακιανές μυζηθρόπιτες ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής, στο «Πρωινό» της Πέμπτης!

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, αυτή είναι η γνήσια και εύκολη παραδοσιακή συνταγή για την πεντανόστιμη σφακιανή πίτα, προτείνοντας μάλιστα αυτό το κρητικό κέρασμα να σερβίρεται ως συνοδευτικό ενός γεύματός ή ως πρωινό, προσθέτοντας μέλι!

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Για τη ζύμη

1 κιλό αλεύρι

400 ml νερό

100 ml ρακή

100 ml ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

300 γρ. ξινομυζήθρα 800 γρ. ανθότυρο 200 γρ. φέτα



Σφακιανές μυζηθρόπιτες – Συνταγή

Πως κάνουμε τη ζύμη για τις μυζηθρόπιτες:

Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε μέσα το νερό, τη ρακή και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε με ένα πιρούνι και όταν αρχίσει να δένει ζυμώνουμε καλά με το χέρι. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Χωρίζουμε τη ζύμη σε ίσα μέρη βάρους 70 γρ., τα πλάθουμε σε μπαλάκια και τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο Βάζουμε τα τυριά σε ένα μπολ και τα σπάμε με τα χέρια. Πλάθουμε μπαλάκια με το μείγμα τυριών βάρους περίπου 70 γρ. και τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Παίρνουμε ένα μπαλάκι ζύμης και το απλώνουμε λίγο με τα δάχτυλα μας σχηματίζοντας μια μικρή λακκούβα στο κέντρο. Ακουμπάμε ένα μπαλάκι τυριού στη μέση της ζύμης και το σκεπάζουμε. Βάζουμε στον πάγκο εργασίας λίγο αλεύρι και ανοίγουμε τα γεμιστά μπαλάκια πατώντας τα ελαφρώς με έναν πλάστη, ώστε να απλωθεί παντού το τυρί και να γίνει λεπτό το ζυμάρι. Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και τηγανίζουμε τις πίτες από κάθε πλευρά. Τοποθετούμε τις πίτες σε πιατέλα, τις περιχύνουμε με λίγο μέλι και σερβίρουμε όσο είναι ζεστές.

Για τη γέμιση

Βάζουμε τα τυριά σε ένα μπολ και τα σπάμε με τα χέρια. Πλάθουμε μπαλάκια με το μείγμα τυριών βάρους περίπου 70 γρ. και τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Παίρνουμε ένα μπαλάκι ζύμης και το απλώνουμε λίγο με τα δάχτυλα μας σχηματίζοντας μια μικρή λακκούβα στο κέντρο. Ακουμπάμε ένα μπαλάκι τυριού στη μέση της ζύμης και το σκεπάζουμε. Βάζουμε στον πάγκο εργασίας λίγο αλεύρι και ανοίγουμε τα γεμιστά μπαλάκια πατώντας τα ελαφρώς με έναν πλάστη, ώστε να απλωθεί παντού το τυρί και να γίνει λεπτό το ζυμάρι. Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και τηγανίζουμε τις πίτες από κάθε πλευρά. Τοποθετούμε τις πίτες σε πιατέλα, τις περιχύνουμε με λίγο μέλι και σερβίρουμε όσο είναι ζεστές.