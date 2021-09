Life

Τριφύλλη: Ο Φιλιππίδης είναι ακόμα φίλος μου, ο Λιγνάδης είναι ατάλαντος

Τι αποκάλυψε για τον Θανάση Βέγγο η ηθοποιός, που προκάλεσε αμηχανία αρκετές φορές στους συντελεστές της εκπομπής ”Το Πρωινό”

«Είναι επιλογή μου να είμαι εκτός χώρου, εγώ με απέσυρα από την πιάτσα. Είπα γιατί να μου το κάνει κάποιος άλλος; Να το κάνω εγώ και είπα «Βασούλα, πάρε την κιλότα σου και άντε σπίτι σου». Έχω πάνω από δέκα χρόνια να δεχθώ πρόταση για να κάνω τηλεόραση. Θα ήθελα να δουλεύω. Από χρόνια είπα ότι «Βάσια, κοίτα την πορεία σου» στα οικονομικά μου και έκανα τα κουμάντα μου. Η αγάπη του κόσνμου δεν έχει μειωθεί ούτε έχω παράπονο», είπε η Βάσια Τρυφύλλη στην εκπομπή «Το Πρωινό», επαναλαμβάνοντας ότι πολύ θα ήθελε να έχει πρόταση για να κάνει κάτι στην τηλεόραση.

Προκαλώντας αμηχανία αρκετές φορές στον Γιώργο Λιάγκα, την Φαίη Σκορδά και την Λίτσα Πατέρα, με τους οποίους συνομιλούσε, όταν ρωτήθηκε για τον Πέτρο Φιλιππίδη είπε «ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι φίλος μου και αυτό δεν αλλάζει. Εγώ δεν του άρεσα, δεν μου την έπεσε. Θα μου πεις γιατί, μετά από όλα αυτά, δεν πήγα να του αστράψω δύο χαστούκια; Έτυχε και δεν συναντηθήκαμε».

«Δεν λυπάμαι για τον Πέτρο Φιλιππίδη, για τις αιτίες που είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης στην φυλακή. Ας βγει να πει «δεν το ελέγχω» και να ζητήσει βοήθεια», συμπκήρωσε και προσέθεσε «δεν γκρεμίστηκε ο φίλος μου από εκεί τον είχα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι πρέπει να απολογηθώ εγώ σε κάποιον, για κάτι που έκανε ένας άλλος. Αν έβλεπα τον Πέτρο Φιλιππίδη θα του έλεγα ότι τον αγαπάω και τίποτα άλλο. Εδώ δεν του είπε η γυναίκα του, θα του πω εγώ κάτι για όλα αυτά. Και μόνο ότι η γυναίκα του άντεξε και έμεινε δίπλα του, δηλώνοντας και ότι ήξερε ότι ο Πέτρος είχε πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις, της δίνει ένα βραβείο. Εγώ δεν θα άντεχα όσα έχει περάσει αυτή».

Καταπέλτης ήταν η Βάσια Τριφύλλη για τον Δημήτρη Λιγνάδη, λέγοντας «τον Λιγνάδη δεν τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Λάτρευα τον πατέρα του, ο οποίος έχει πεθάνει, ευτυχώς και δεν βλέπει όλα αυτά για να στενοχωριέται».

Όπως είπε, «ο Θανάσης Βέγγος δεν ήταν καταθλιπτικός, είχε παραπάνω από όρια, ήταν «τεθωρακισμένος», δεν ήθελε πολλά – πολλά. Δεν ήταν σκληρός άνθρωπος. Έτσι ήθελε να ζει, επιλογή του. Με την γυναίκα του πάντα, δεν την απάτησε ποτέ, εκτός από μια φορά που προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε, και βγήκε στην Κόρινθο με τα σώβρακα κατεβασμένα και έλεγε «Μίνα μου, σε απάτησα» και από πίσω η άλλη έτρεψε και έλεγε «όχι, δεν πρόλαβε». Αυτά μου το είπαν οι ίδιοι. . Ο Βέγγος ήταν ένα είδος ανθρώπου που… έσπασε το καλούπι του, δεν υπάρχει δεύτερος».

