Κόσμος

Σάρα Έβεραρντ: Ισόβια στον αστυνομικό που την βίασε και την σκότωσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος ομολόγησε την ενοχή του για την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο της νεαρής κοπέλας.



Ο Βρετανός αστυνομικός, ο οποίος έχει ομολογήσει την δολοφονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ στο Λονδίνο, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως μετέδωσε το Sky News.

Ο 48χρονος βρετανός αστυνομικός Γουέιν Κάζινς, ο οποίος φρουρούσε διπλωματικές αντιπροσωπείες, ομολόγησε την ενοχή του για την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο, τον Μάρτιο, της νεαρής υπεύθυνης μάρκετινγκ.

Στις 3 Μαρτίου ο Κάζινς, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, απήγαγε την Έβεραρντ καθώς εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της πεζή έχοντας φύγει από το σπίτι φίλων της στο Κλάπαμ, στο νότιο Λονδίνο.

Η Σάρα 'Εβεραρντ βρέθηκε νεκρή, στραγγαλισμένη και το πτώμα της καμένο επτά ημέρες μετά την εξαφάνισή της μέσα σε δάσος του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, μερικά μέτρα από ένα οικόπεδο που ανήκε στον Κάζινς.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στους ερευνητές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν στις 9 Μαρτίου τον αστυνομικό στο σπίτι του στο Ντιλ, στην περιοχή του Κεντ.

Η υπόθεση συγκλόνισε την βρετανική κοινή γνώμη και προκάλεσε διαδηλώσεις κατά της έμφυλης βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός οδηγού μετά απο καυγά

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: Η απόφαση του δικαστηρίου για το όνομα

Τριφύλλη: Ο Φιλιππίδης είναι ακόμα φίλος μου, ο Λιγνάδης είναι ατάλαντος