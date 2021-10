Κοινωνία

Αστυνομική Ταυτότητα: Τι κάνουμε αν τη χάσουμε

Οδηγίες της ΕΛΑΣ για δήλωση απώλειας και έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας.

«Έχασες την ταυτότητά σου; Δεν χρειάζεται να πας στο Αστυνομικό Τμήμα, δήλωσέ το εδώ», αναφέρει σε μήνυμά της στο Twitter η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανάρτηση παραπέμπει στο gov.gr και στη σχετική σελίδα για τη δήλωση απώλειας αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

??Έχασες την ταυτότητά σου;

?Δεν χρειάζεται να πας στο Αστυνομικό Τμήμα, δήλωσέ το εδώ:https://t.co/us8uSFsbiM pic.twitter.com/hu2oVGf91N

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 24, 2021

«Δηλώστε την απώλεια του δελτίου ταυτότητας σας ώστε να ακυρωθεί. Την δήλωση μπορείτε να την υποβάλετε στο Αστυνομικό τμήμα είτε:

που είχε εκδοθεί

του τόπου κατοικίας σας

Η καταγγελία για κλοπή του δελτίου ταυτότητας γίνεται αποκλειστικά στο Τμήμα Ασφαλείας ή το Αστυνομικό Τμήμα, της περιοχής που συνέβη ή στην πλησιέστερή σας Αστυνομική Αρχή, και όχι ηλεκτρονικά.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται άμεσα από το Αστυνομικό τμήμα (ΑΤ) με την υποβολή της δήλωσης σας.

Την δήλωση σας μπορείτε να τη δείτε στο gov.gr στην Θυρίδα πολίτη.

Σε περίπτωση ανεύρεσης του χαμένου σας δελτίου, αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο ΑΤ.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας απευθυνθείτε στο ΑΤ της περιοχής του τόπου κατοικίας σας», αναφέρεται στις οδηγίες.

