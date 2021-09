Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: ανεμβολίαστοι μάνα και γιός πέθαναν με λίγες ημέρες διαφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα και γιος πέθαναν με διαφορά λίγων ημερών. Και οι δύο ήταν αρνητές του κορονοϊού και είχαν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν.

Ακόμη μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο με φόντο τον κορονοϊό.

Ένας 58χρονος, ο οποίος νοσηλεύονταν εδώ και εβδομάδες στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου Βόλου, δεν άντεξε τις βαριές επιπλοκές που δημιούργησε ο ιός στον οργανισμό του και κατέληξε.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες, και η μητέρα του εκλιπόντος «έφυγε» από τη ζωή μία εβδομάδα νωρίτερα, μιας κι εκείνη νοσηλεύονταν με κορονοϊό.

Και οι δύο δεν πίστευαν στις τραγικές επιπτώσεις της πανδημίας και είχαν πάρει την απόφαση να μην εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα ο φονικός ιός να βρει τους οργανισμούς τους ευάλωτους και να καταλήξουν.

Σήμερα στη ΜΕΘ Covid νοσηλεύονται δύο ασθενείς.

Πηγή: magnesianews

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: αδιάφορη η κατηγορούμενη, με φτιαγμένο μαλλί και μακιγιάζ

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός οδηγού μετά απο καυγά

Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για διαφθορά