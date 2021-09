Τοπικά Νέα

Ατύχημα με καρτ: ο μικρός Φώτης επιστρέφει στο σπίτι του

Ο μικρός μαχητής αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ώστε να γυρίσει στο σπίτι του και σταδιακά στις καθημερινές δραστηριότητες του.

Ευχάριστα τα νέα για την οικογένεια του μικρού Φώτη, που παίρνει επιτέλους εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του. Ο 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνα , όταν δύο καρτ τράκαραν μεταξύ τους και το ένα από τη σύγκρουση απογειώθηκε και χτύπησε στα κάγκελα, τραυματίζοντας το παιδί στο κεφάλι.

Η ιστορία του μικρού μαχητή συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ό μικρός Φώτης αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά και στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες, ο μικρός Φώτης αφήνει πίσω του την περιπέτεια που έζησε, ανυπομονεί να δει τους φίλους του και να επιστρέψει στα παιχνίδια του.

“Με ρώτησε γιατί είμαι εδώ. Του εξήγησα ότι έγινε ένα ατύχημα”, είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του 6χρονου, αναμένοντας το εξιτήριο.

Πηγή: tempo24news.gr

