Εμβόλιο γρίπης: Ποιοι και πότε πρέπει να εμβολιαστούν

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε φέτος για τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της γρίπης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης, όπως επισημάνθηκε σήμερα σε σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν στο υπουργείο Υγείας.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη έχει γίνει η παραλαβή 1,7 εκατ. δόσεων αντιγριπικού εμβολίου, ενώ ο φετινός στόχος είναι τα 4,2 εκατ. εμβόλια.

Όπως κάθε χρόνο -και επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υπο-ορότυπους- έτσι και για την περίοδο 2021-2022 η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Οι ανακοινώσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό έγιναν στο υπουργείο Υγείας, από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα και την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

«Πολλές φορές έχουμε πει για την ανάγκη του εμβολιασμού, ειδικά για την ανάγκη του εμβολιασμού έναντι της γρίπης. Θα πρέπει να σπεύσει ο κόσμος να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό.

Ήδη έχει ξεκινήσει η προμήθεια των εμβολίων που χρειάζονται», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισήμανε πως από αύριο ξεκινά η συνταγογράφηση, βάσει του πλαισίου που έχει καθοριστεί, έτσι ώστε «το συντομότερο δυνατό να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να είμαστε οχυρωμένοι απέναντι στη γρίπη».

Ο εμβολιασμός της γρίπης είναι απαραίτητος και για τα πολύ μικρά παιδιά και τους μεγάλους ανθρώπους.

Βοηθάει να αποφύγουμε έναν αριθμό θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο εξαιτίας της γρίπης, αλλά και όλη την ταλαιπωρία που προκαλεί μία ίωση, ανέφερε η αν. υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

«Είναι ασφαλή τα εμβόλια, οι ιώσεις δεν είναι. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα και θα ήθελα πάρα πολύ, όποιος έχει απορίες να έρθει στους γιατρούς, να εξηγήσουμε πώς δουλεύουν τα εμβόλια, πώς δουλεύουν οι ιοί», επισήμανε αναφερόμενη και στα εμβόλια του κορονοϊού, καταλήγοντας: «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, να μη φοβόμαστε και με αίσθημα ελευθερίας, πραγματικά, να εμβολιαστούμε και να είμαστε ασφαλείς».

Η καθηγήτρια και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών τόνισε, ότι την περσινή χρονιά η παρακολούθηση της κινητικότητας του ιού της γρίπης ήταν ελάχιστη συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια. Αυτό αποδίδεται, όπως είπε, κυρίως στην τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, στον περιορισμό του συγχρωτισμού, και στην ελαχιστοποίηση των ταξιδιών. Δηλαδή τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

«Η συνύπαρξη του κορονοϊού στην κοινότητα μαζί με τον ιό της γρίπης, αποτελεί εξ αρχής ένα πρόβλημα για το οποίο ακόμα δεν έχει δοθεί η απάντηση. Το πόσο δηλαδή μπορεί να επηρεάσει η πορεία της μιας λοίμωξης την πορεία της άλλης. Είναι ένα από τα αντικείμενα για μελέτη», ανέφερε η κ. Θεοδωρίδου, η οποία τόνισε πως μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου, καλό θα ήταν να έχει εμβολιαστεί ο πληθυσμός ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη το αντιγριπικό εμβόλιο.

«Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σε κάθε εμβολιασμό χρειάζεται και ένα δεκαπενθήμερο για να υπάρξει η αντίστοιχη ανοσολογική ανταπόκριση.

Φέτος, τα εμβόλια τα οποία θα υπάρχουν στα φαρμακεία και θα χρησιμοποιηθούν, είναι για πρώτη φορά και τα δύο τετραδύναμα. Τετραδύναμα με αδενοποιημένο ιό. Δεν είναι εμβόλια τα οποία περιέχουν ζώντα ιό, επομένως μπορούν να γίνουν και σε εξασθενημένα άτομα από πλευράς ανοσολογικής, τα οποία περιλαμβάνουν δυο στελέχη Α, το Η1Ν1 και του Η3Ν2 και δύο στελέχη των ιών τύπου Β» εξήγησε η κ. Θεοδωρίδου και πρόσθεσε πως τα εμβόλια αυτά γίνονται σε μια δόση και δεν παρεμβαίνουν στα σχήματα εμβολιασμού τόσο του κορονοϊού όσο και των άλλων εμβολίων.

Τα αντιγριπικά εμβόλια προστατεύουν κυρίως από τις επιπλοκές της λοίμωξης και φυσικά μειώνουν και τη μετάδοση. Η κύρια ομάδα που πρέπει να εμβολιαστεί είναι η ομάδα των ατόμων άνω των 60 ετών και συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που γνωρίζουν ότι λόγω των παθήσεων τους ή άλλων καταστάσεων έχουν λόγο να εμβολιαστούν για τη γρίπη.

«Πέρυσι εμβολιάστηκε το 84% των ατόμων άνω των 60. Μακάρι να είχαμε το ίδιο ποσοστό και για αυτούς που εμβολιάζονται για την Covid» είπε η κ. Θεοδωρίδου και αναφέρθηκε αναλυτικά στις κατηγορίες πολιτών που πρέπει να εμβολιαστούν.

«Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι παιδιά άνω των 6 μηνών και ενήλικοι που έχουν χρόνια υποκείμενα προβλήματα, παθολογικές καταστάσεις, χρόνιες νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ανοσοανεπάρκειες κλπ.

Επίσης, είναι η ομάδα των παχύσαρκων ατόμων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Και όσον αφορά τους ανήλικες και τα παιδιά.

Οι έγκυες, οι λεχοείδες και οι θηλάζουσες. Για την εγκυμοσύνη, να τονίσουμε ότι το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να γίνει και ανεξαρτήτως τριμήνου.

'Αλλη κατηγορία είναι να εμβολιαστούν άτομα που στο περιβάλλον τους υπάρχουν μωρά κάτω των 6 μηνών ή άλλα ευάλωτα άτομα.

Υπάρχει η μικρή κατηγορία των παιδιών που παίρνουν ασπιρίνη και χρειάζεται επίσης να εμβολιαστούν.

Και ακολουθούν κατηγορίες μεγάλες, όπως είναι άτομα σε κλειστές κοινότητες που χρειάζεται και αυτά να εμβολιαστούν.

Η μεγάλη κατηγορία των ατόμων, των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται είτε σε νοσοκομεία είτε σε οποιαδήποτε δομή που παροχής υπηρεσιών Υγείας.

'Αστεγοι, πρόσφυγες, ακόμα και άτομα τα οποία επαγγελματικά ασχολούνται με διάφορα ζώα που γνωρίζουμε από τη φυσική ιστορία της λοίμωξης της γρίπης ότι μπορούν να ενέχονται ως υπόδοχα για τον ιό της γρίπης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Θεοδωρίδου στα άτομα με Covid και την σχέση τους με τον εμβολιασμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε άτομα ασυμπτωματικά τα οποία βρίσκονται, με εργαστηριακό έλεγχο, θετικά.

Αυτά τα άτομα, όπως είπε, μπορούν να εμβολιαστούν μετά την πάροδο της περιόδου της απομόνωσης, της κοινής καραντίνας.

Μια δεύτερη κατηγορία είναι άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή με ένα βεβαιωμένο εργαστηριακό κρούσμα. Τα άτομα αυτά, εφόσον επαληθεύσουν με εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν έχουν μολυνθεί, μπορούν να εμβολιαστούν.

Και η τρίτη κατηγορία είναι τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει με λίγα συμπτώματα ή σοβαρότερα από Covid, τα οποία θα πρέπει να εμβολιαστούν αφού περάσει η περίοδος της απομόνωσης και κλινικά αποκατασταθούν, δηλαδή αναρρώσουν.

«Δεν θα πρέπει να μας παρασύρει το γεγονός ότι πέρυσι η κυκλοφορία του ιού της γρίπης -και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο- ήταν μηδενική και να πούμε ότι φέτος δεν χρειάζεται το εμβόλιο» κατέληξε.

Στις ανακοινώσεις για τον αντιγριπικό εμβολιασμό παρευρέθηκαν και πήραν το λόγο ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς και η αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 'Αννα Μαστοράκου.

