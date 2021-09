Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η συγκλονιστική κατάθεση και οι διάλογοι στη δίκη (βίντεο)

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα η πρώτη συνάντηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου με την κατηγορούμενη. Τι πυροδότησε μεγάλη ένταση στο δικαστήριο.

Αμετανόητη εμφανίστηκε, κατά την πρώτη παρουσία της στη δικαστική διαδικασία, η 37χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα. Ούτε μία “συγγνώμη” δεν ζήτησε, όπως ανέφερε η Ιωάννα στην συγκλονιστική κατάθεσή της. «Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας από την οικογένειά της και δεν έχει ειπωθεί τίποτα ούτε προς εμένα ούτε προς την οικογένειά μου» υπήρξε η απάντησή της.

Στο σημείο αυτό υπήρξε και η πρώτη πρόκληση από την πλευρά της κατηγορούμενης, που πυροδότησε την αντίδραση της οικογένειας της Ιωάννας. Στη συνέχεια ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη όταν η κατηγορούμενη επιτέθηκε στην Ιωάννα. «Ξέρω ότι αυτό που έχει γίνει δεν είναι αποδεκτό, αλλά εσύ Ιωάννα γνωρίζεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό», είπε χωρίς κανέναν ενδοιασμό για την πράξη της.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τα επόμενα βήματα θα είναι να κληθούν δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να είχαν επικοινωνία με την κατηγορούμενη πριν και μετά την επίθεση με βιτριόλι που εξαπέλυσε σε βάρος της. Σχετικό αίτημα κατέθεσε ο Απόστολος Λύτρας, καθώς - όπως εξήγησε - «ο άντρας, μέσω δικηγόρου του, κάπου έχει αναφέρει ότι η κατηγορούμενη του είχε ζητήσει να παρακολουθεί το θύμα και να την προμηθεύσει με βιτριόλι. Αυτά τα γνωρίζουμε από πληροφορίες και από τη δικογραφία. Ζητάμε από το δικαστήριο να κληθούν για να δούμε αν υπήρχε βοήθεια προς την κατηγορούμενη χωρίς να υπονοούμε ότι υπάρχει θέμα συνεργίας».

Όλος ο διάλογος που οδήγησε στην έκρηξη:

Λύτρας: «Το δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να κληθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που συνομίλησαν με την κατηγορουμένη μετά το συμβάν. Ζητάμε από το δικαστήριο να κληθούν για να δούμε αν υπήρχε βοήθεια προς την κατηγορούμενη χωρίς να υπονοούμε ότι υπάρχει θέμα συνέργειας. Εμφανίστηκε δικηγόρος σε κανάλια και είπε ότι εκπροσωπεί τον άντρα που προτείνουμε μάρτυρα. Αυτός είπε για το καυστικό υγρό και για την παρακολούθηση. Από τη στιγμή που που υπάρχουν οι κλήσεις αμέσως μετά το περιστατικό σε αυτά τα άτομα όφειλε ο ανακριτής να τα καλέσει. Ποιά είναι η γνώμη σας; Ήθελε η κατηγορούμενη απλά να σας βλάψει;»

Ιωάννα: «Αυτό που συμπεραίνω από τον τρόπο που έχει ενεργήσει η ίδια πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεση, λόγω και της μεγάλης περιεκτικότητας του υγρού και το ότι το μετάγγισε σε δοχείο με μεγάλο στόμιο, για να πέσει με μία κίνηση πάνω μου, το ότι με εγκλώβισε στο σημείο εκείνο και ότι όχι μόνο δεν έχει μετανιώσει αλλά έχει αποθρασυνθεί και σχεδιάζει να έρθει στο νοσοκομείο για να με αποτελειώσει, μου δείχνουν ότι ήθελε να με σκοτώσει.»

Λύτρας: «Σας ζήτησε μέσω κάποιου προσώπου συγγνώμη;»

Ιωάννα: «Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας από την οικογένειά της και δεν έχει ειπωθεί τίποτα ούτε προς εμένα ούτε προς την οικογένειά μου.»

Λύτρας: «Σήμερα η κατηγορούμενη σας είπε κάτι;»

Ιωάννα: «Όχι. Με κοίταξε στα μάτια όπως εκείνη την ημέρα…»

Κατηγορούμενη: «Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε…»

Αδελφός: «Σκάσε μωρή, που θα μιλήσεις κιόλας!. Φίδι, ε φίδι, μιλάς. Γ@@@ το @@@!»

Μητέρα Ιωάννας: «Σκύλα, απόβρασμα της κοινωνίας! Μας διέλυσες…»

Με τη συνοδεία αστυνομικών, ο αδελφός της Ιωάννας βγήκε για λίγο από τη δικαστική αίθουσα για να ηρεμήσει, ενώ η μητέρα της κάθισε στη θέση της.

Ο φόβος για τη ζωή της μετά την επίθεση

Η Ιωάννα περιέγραψε τον φόβο της για νέα επίθεση στο νοσοκομείο. «Ήταν ξεκάθαρες οι οδηγίες των αστυνομικών να υπάρχει φύλαξη και στο δωμάτιο μου. Είχα μάθει να αναγνωρίζω με την ακοή το βηματισμό της μητέρας μου και κάθε φορά που έμπαινε κάποιος άλλος στο δωμάτιο αναστατωνόμουν και φώναζα ποιος είναι γιατί φοβόμουν μην μπει κάποιος στο δωμάτιο να μου κάνει κακό».

Λύτρας: «Μάθατε ότι ήταν μεταμφιεσμένη;»

Ιωάννα: «Φορούσε περούκα και διπλά γάντια, για να μην πάθει ζημιά από το υγρό που κουβαλούσε. Όλα αυτά έχουν βρεθεί στο σπίτι της.»

Λύτρας: «Οι γιατροί σας έχουν πει ότι η εμφάνιση σας θα μπορέσει να αποκατασταθεί;»

Ιωάννα: «Η τοποθέτηση των γιατρών είναι πώς ό,τι έγινε δεν μπορεί να ξεγίνει. Η βλάβη είναι μόνιμη. Η αναπηρία μόνιμη, θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει η φυσιογνωμία μου όπως την ήξερα. Ούτε το δέρμα μου να γίνει ξανά όπως πριν…»

Για τα χειρουργεία που ακολούθησαν

Ιωάννα: «Τα πρώτα τρία χειρουργεία είχαν να κάνουν με τον καθαρισμό των τραυμάτων, να μου κόψουν και να πετάξουν το απανθρακωμένο δέρμα. Κόπηκαν κομμάτια από το σώμα μου. Έχω μοσχεύματα, δεν έχω φυσικό δέρμα. Στα σημεία που έχουν χειρουργηθεί, δεν έχω αίσθηση. Τρέφομαι με καλαμάκι. Δεν μπορώ να σφίξω τα χείλη μου για να μασήσω. Τουλάχιστον για δέκα χρόνια δεν επιτρέπεται να με δει ο ήλιος, λόγω των μοσχευμάτων.»

Πολιτική αγωγή: «Πόσες μάσκες φοράτε;»

Ιωάννα: «Όλα τα ελαστικά ενδύματα στο σώμα τα φοράω όλη τη μέρα. Μόνο για μία ώρα, όταν κάνω το μπάνιο μου και φοράω τις κρέμες μου, επιτρέπεται να τις βγάζω. Μόνο τα δάχτυλά μου είναι ελεύθερα. Προβλέπεται να φοράω τη μάσκα για 7 χρόνια σίγουρα. Το ποσοστό αναπηρίας, σύμφωνα με δημόσια επιτροπή, είναι πάνω από 90%. Αυτήν τη στιγμή είμαι σε άδεια ασθενείας από την εργασία μου και παίρνω ένα επίδομα από το Κράτος.»

Τι είπε για τον 40χρονο που φέρεται να αποτελεί “πέτρα του σκανδάλου”

Πρόεδρος: «Είχατε ένα κοινό γνωστό, ανδρικού φύλου, για ποιον πρόσκειται;»

Ιωάννα: «Τον Νοέμβριο του 2018 δέχτηκα αίτημα φιλίας από άγνωστο άνδρα, είχαμε κοινή φίλη την κατηγορούμενη και έκανα αποδεκτό το αίτημα. Είναι ο Ν.Ο. Στη συνέχεια δέχτηκα μήνυμα από την κατηγορούμενη για αυτό το θέμα, μου ζήτησε να τον διαγράψω γιατί σχετίζεται με εκείνον. Δεν ρώτησα λεπτομέρειες, της είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα “από τη στιγμή που μου το ζητάς εσύ, που είσαι γνωστή μου” και τον διέγραψα. Μου ζήτησε να της στείλω το κινητό μου και να με καλέσει. Το έκανα, με πήρε, ήταν πολύ αναστατωμένη, έκλαιγε, της είπα να μην ανησυχεί, να μείνει ήσυχη μαζί μου. Προσπάθησα να τη συμβουλεύσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δείχνει την εντύπωση ότι στέλνει σε διάφορες κοπέλες μηνύματα, προσπάθησα να την καθησυχάσω και να την ηρεμήσω. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν τον έχω δει ποτέ, δεν τον ξέρω, δεν ξέρω αν είναι στη δικαστική αίθουσα, προσπάθησα να τη βοηθήσω σε βαθμό που μπορούσα και δεν έβλαψα κανέναν από τους δύο. Επικοινώνησαν και οι δύο με εμένα κι εγώ προσπαθούσα ευγενικά να το διαχειριστώ.»

Πρόεδρος: «Πώς είναι η κατάστασή σας σήμερα;»

Ιωάννα: «Καταρχάς να σας πω ότι μου έχουν πιστοποιήσει 90 % σωματική αναπηρία και 50% ψυχική αναπηρία. Αυτήν τη στιγμή, αφού έχω ξεπεράσει τον κίνδυνο ζωής, έχουν πάρει δέρμα να καλύψουν τα εγκαύματα, έχω πρόβλημα στην ακοή, έχω τραύμα χειρουργικό στον λαιμό μου, έχω τραύματα στα χέρια μου που αρκετά συχνά δεν μπορώ να ανοίξω, τα δάχτυλα μου έχουν ενώσεις λόγω των τραυμάτων, έχω προβλήματα λειτουργικά και ψυχικά, τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ όπως πριν. Θα χρειαστούν πολλά επίπονα χειρουργεία αποκατάστασης με όλους τους κινδύνους που αυτά περιλαμβάνουν, λοιμώξεων και λοιπά…».





