Αθήνα: Τον έπιασαν με 12 κιλά ηρωίνης (βίντεο)

Τον τσάκωσαν πριν ρίξει στην αγορά 12 κιλά ηρωίνης. Πώς η ΕΛΑΣ ξετρύπρωσε την καβάτζα των σκληρών ναρκωτικών.

Σε ειδική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά ηρωίνης, στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, συνελήφθη ένας 35χρονος Σύρος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, καθώς και κάνναβης.

Σε βάρος του, καθώς και για δύο ακόμη αλλοδαπούς, οι οποίοι αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς, μαζί με τους συγκατηγορούμενούς του, δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην Ελλάδα, με σκοπό τη μεταφορά τους στην Αττική και την περαιτέρω διακίνηση στο κέντρο της Αθήνας.

Σε επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες στην οικία του συλληφθέντα, εντοπίστηκε να κατέχει δεκαοχτώ αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη και δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κάνναβη.

Συνολικά κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 κιλά και 190 γραμμάρια ηρωίνη,

5,5 γραμμάρια κάνναβη,

κινητό τηλέφωνο, ζυγαριά ακριβείας και ηλεκτρικός αναδευτήρας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμα δυο αλλοδαπών, οι οποίοι αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

