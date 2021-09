Κοινωνία

Ταξί: χειροπέδες για φοροδιαφυγή και “πειραγμένα” ταξίμετρα

Μεγάλη επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη σε κεντρικά σημεία της Αττικής.

Επτά οδηγοί ταξί συνελήφθησαν σε χθεσινή επιχείρηση που έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, Κ.Τ.Ε.Λ. Λιοσίων, Σ.Σ. Λαρίσης, Πλ. Καλογήρων, Σταθμός ΜΕΤΡΟ “ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, Σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας, περιοχή Καβουρίου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, πέριξ Ακρόπολης, Σταθμός ΜΕΤΡΟ “ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ” και οι συλλήψεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί έγιναν καθώς πέντε από αυτούς είχαν επέμβει σκόπιμα στα ταξίμετρα και στις ταμειακές μηχανές, βραχυκυκλώνοντας ή θέτοντας εκτός λειτουργίας αυτές, προκειμένου να μην προβαίνουν στην έκδοση φορολογικών αποδείξεων, ενώ δύο για υπερβολικό κόμιστρο.

Τα μέσα παρεμβολής (ταμειακές μηχανές, συνδεσμολογίες, καλωδιώσεις κ.λπ.) κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν και οι λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Δ.Ο.Υ., Περιφερειακές Ενότητες), για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Επιπλέον, σε έτερους τρείς οδηγούς εκμισθωμένων Ι.Χ.Ε. οχημάτων, καθώς και στους ιδιοκτήτες αυτών, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα 3.000και 3.800 ευρώ αντίστοιχα, διότι διενεργούσαν επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, χωρίς την απαιτούμενη σύμβαση (υποκλοπή μεταφορικού έργου).

Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις ειδικών διατάξεων που αφορούν στο νόμιμο της κυκλοφορίας και οδήγησης ταξί και της τροχαίας νομοθεσίας και ειδικότερα:

(10) για μεταφορά επιβατών χωρίς λειτουργία ταξιμέτρου,

(5) για μη προβλεπόμενη χρήση διπλής ταρίφας,

(5) για άρνηση-επιλογή επιβατών,

(5) για παραβίαση σειράς σε χώρο αναμονής (πιάτσα) ταξί,

(1) για ρυπαρό ταξί

Αφαιρέθηκαν:

(12) άδειες οδήγησης,

(7) ειδικές άδειες οδήγησης ταξί και

(3) άδειες κυκλοφορίας και ισάριθμα ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις θα προγραμματισθούν και θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

