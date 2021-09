Κόσμος

Ερντογάν: Με τον Πούτιν συζητήσαμε για μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια και πυρηνικά

Ο Τούρκος Πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με τη Μόσχα.

Η Τουρκία εξετάζει περαιτέρω κοινά βήματα με τη Ρωσία στην αμυντική βιομηχανία, σε τομείς που περιλαμβάνουν τα μαχητικά αεροπλάνα και τα υποβρύχια, δήλωσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την προειδοποίηση των ΗΠΑ για περαιτέρω κυρώσεις.

Στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρεψε στην Τουρκία, ο Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους ότι κατά τη συνάντηση με τον Πούτιν πρότεινε να δουλέψει η Τουρκία μαζί με τη Ρωσία για την κατασκευή άλλων δύο πυρηνικών εργοστασίων και ο Πούτιν πρότεινε οι δύο χώρες να αναπτύξουν εξέδρες για την εκτόξευση πυραύλων στο διάστημα, μετέδωσε το NTV.

Η αγορά το 2019 από την Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ρωσικών συστοιχιών πυραυλικής άμυνας S-400 έκανε την Ουάσινγκτον να ακυρώσει την πώληση στην Τουρκία αμερικανικών μαχητικών F-35 και να επιβάλει κυρώσεις σε τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες.

Όταν ο Ερντογάν είπε την περασμένη εβδομάδα πως η Τουρκία θα αγοράσει περισσότερους S-400, η Ουάσινγκτον δήλωσε πως η Τουρκία θα βρεθεί αντιμέτωπη με περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της αμερικανικής νομοθεσίας που τιμωρεί χώρες οι οποίες αγοράζουν ρωσικά όπλα.

Για τον αρχηγό του τουρκικού κράτους, δεν υπάρχει ζήτημα να κάνει «ούτε βήμα πίσω» αναφορικά με την παράδοση μιας δεύτερης συστοιχίας S-400. Αντιθέτως οι δύο ηγέτες μίλησαν για το πώς «θα ανεβάσουμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο» την τουρκορωσική στρατιωτική συνεργασία.

Στα σχόλια που έκανε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες που είχε την Τετάρτη, στο θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, ο Ερντογάν δεν μίλησε για περαιτέρω αγορές S-400, αλλά υπογράμμισε πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει και αναφέρθηκε σε άλλα πιθανά αμυντικά προγράμματα με τη Ρωσία.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ποια βήματα να κάνουμε στην παραγωγή κινητήρων αεροπλάνων, ποια βήματα να κάνουμε αναφορικά με μαχητικά αεριωθούμενα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι άλλα μέτρα μπορεί να περιλάβουν τη ναυπήγηση πλοίων και υποβρυχίων.

Η ρωσική Rosatom κατασκευάζει έναν σταθμό πυρηνικής ενέργειας στο Άκουγιου στη νότια Τουρκία και ο Ερντογάν δήλωσε πως πρότεινε να συνεργαστεί η Ρωσία στην κατασκευή άλλων δύο σχεδιαζόμενων πυρηνικών σταθμών.

Εξάλλου ο Ερντογάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τις συνομιλίες των δύο ηγετών σχετικά με τη βορειοδυτική Συρία, ιδιαίτερα την περιφέρεια του Ιντλίμπ, όπου ρωσικές επιδρομές εναντίον μαχητών, τους οποίους υποστηρίζει η Άγκυρα, έχουν εντατικοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί πως προβλήματα δημιουργούνται μερικές φορές στις περιοχές στις οποίες διασφαλίζουμε την ασφάλεια στο Ιντλίμπ. (...) Υπογραμμίζουμε τη σημασία του να δρούμε από κοινού στο θέμα αυτό», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους.

