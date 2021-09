Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Πόσες νέες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν περαιτέρω την Πέμπτη οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλη την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2.232 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. : Από το σύνολο των 2.232 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 7 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Τη μερίδα του λέοντος στα νέα κρούσματα που ανακοινωθήκαν σήμερα έχει η Αττική με 511 και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 314 και η Λάρισα με 139.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα για τον αριθμό τνω κρουσμάτων απο μεταλλάξεις του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

