Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου - Μαγιορκίνης για κρούσματα, εμβόλια και μέτρα (βίντεο)

Ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας, τις μεταλλάξεις και την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

Παρακολουθήσατε σε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες

Ανησυχία για πολλές πεχιοχές προκαλούν τα στοιχεία στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα για τον αριθμό των κρουσμάτων απο μεταλλάξεις του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

