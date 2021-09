Κοινωνία

Γλυφάδα - Κλοπές από εμπορικά καταστήματα: Χειροπέδες σε 47χρονο (εικόνες)

Πώς φέρεται να δρούσε ο συλληφθείς, ο οποίος έδειχνε προτίμηση στις συσκευές τεχνολογίας.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Τετάρτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 47χρονος Έλληνας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Ο 47χρονος, λίγο νωρίτερα, είχε διαπράξει κλοπές από τρία καταστήματα στην περιοχή της Γλυφάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό, προέβαινε συστηματικά σε κλοπές συσκευών τεχνολογίας (Laptops, Drones, Air pods κλπ) καθώς και ειδών ένδυσης από καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Πάτρας και της Λάρισας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, διαπιστώθηκε ότι στοχοποιούσε κυρίως καταστήματα εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών και χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα, μετέβαινε σε αυτά πρωινές ή μεσημβρινές ώρες.

Στη συνέχεια εισέρχονταν στο κατάστημα, κρατώντας στα χέρια του τσάντες πολλαπλών χρήσεων, τις οποίες χρησιμοποιούσε εκ περιτροπής και προσέγγιζε τις προθήκες με τα αντικείμενα που σκόπευε να αφαιρέσει. Έπειτα, με γρήγορη κίνηση, τα τοποθετούσε στην τσάντα που κρατούσε και αμέσως μετά αποχωρούσε χωρίς να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο.

Οι τσάντες πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούσε, ήταν με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες, ώστε να “εξαπατούν” το αυτόματο αντικλεπτικό σύστημα των καταστημάτων που ηχεί κατά την έξοδο. Πιο συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος, είχε τοποθετήσει μέσα στις τσάντες αλλεπάλληλες στρώσεις αλουμινίου, καταφέρνοντας έτσι τη διακοπή της εκπομπής του σήματος του αντικλεπτικού μηχανισμού.

Επιπρόσθετα, ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο δρούσε, του επέτρεπε να αφαιρεί τις συσκευές τεχνολογίας μέσα σε λίγα μόνο λεπτά παραμονής του στα καταστήματα, χωρίς να γίνεται αντιληπτός από τους υπαλλήλους των καταστημάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε δύο οικίες που διατηρούσε στο Γαλάτσι, καθώς και στη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σακούλα στην οποία είχε τοποθετήσει περιμετρικά πολλαπλές στρώσεις αλουμινίου, σακούλες καταστημάτων και πλήθος κλοπιμαίων ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων και ειδών ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι ο ανωτέρω εμπλέκεται σε 16 περιπτώσεις κλοπών, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισε να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος που έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

