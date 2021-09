Παράξενα

Βραζιλία: αυτοκίνητο “προσγειώνεται” σε υπαλλήλους πάρκινγκ (βίντεο)

«Βουτιά» έξι μέτρων έκανε το αυτοκίνητο ενός άνδρα που έχασε τον έλεγχο.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία και συγκεκριμένα σε κλειστό πάρκινγκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του πάρκινγκ, ένα αυτοκίνητο έπεσε από όροφο και προσγειώθηκε στη ρεσεψιόν, όπου βρίσκονταν δύο υπάλληλοι.

Ο 19χρονος και ο 22χρονος υπάλληλος τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των δύο σοβαρά.

Ο 29χρονος που έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έκανε «βουτιά» 6 μέτρων, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

