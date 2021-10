Κοινωνία

Πειραιάς: “Άνοιγε” περίπτερα και τον… τσάκωσαν

Με προστατευτική μάσκα, γυαλιά ηλίου και καπέλο και με χρήση αιχμηρών αντικειμένων διέπραττε ληστείες σε περίπτερα.

Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, 34χρονος ημεδαπός για ληστείες, σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανωτέρω κατηγορούμενος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με προστατευτική μάσκα, γυαλιά ηλίου και καπέλο και με χρήση αιχμηρών αντικειμένων (κατσαβίδι και μαχαίρι) διέπραττε ληστείες, κυρίως σε περίπτερα, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Από την προανακριτική έρευνα, διαπιστώθηκε η διάπραξη 5 ληστειών σε περίπτερα, παντοπωλείο και οδηγό ταξί στον Πειραιά.

Σε κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης, που φορούσε κατά την τέλεση των ληστειών, καθώς και δύο (2) μαχαίρια.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

