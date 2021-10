Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: Αρχιεπίσκοπος και “Αποστολή” στο Αρκαλοχώρι (εικόνες)

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με την «Αποστολή» δίπλα στους σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου.

Τη συμπάθεια και συμπαράσταση του στους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, εξέφρασε, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, μεταβαίνοντας σήμερα, θέλοντας να βρεθεί σε περιοχές που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος έφτασε λίγο μετά τις 11:10 στο Ηράκλειο, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης και κατευθύνθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Ο Μακαριώτατος είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο όπου συνομίλησαν για τα τρέχοντα προβλήματα και τις άμεσες προκύπτουσες ανάγκες των σεισμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου. Στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό των πληγέντων συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο, Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίο και τον Γενικό Διευθυντή της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνο Δήμτσα.

Από την πρώτη στιγμή με εντολή του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανταποκρίθηκε προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των πληγέντων και 8 τόνοι τρόφιμα παραδόθηκαν σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου που έχει αναλάβει τη σίτιση των σεισμοπλήκτων.

Ακολούθησε η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Αρκαλοχώρι όπου αφού τόνισε ότι στην Ελλάδα εύκολα λέμε τα μεγάλα λόγια και μετά ξεχνάμε, ότι η Εκκλησία δίνει το παράδειγμα στη συνέχεια υπογράμμισε:

«Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στα λόγια, γιατί θα παρασυρθούμε. Εμείς στη Βοιωτία κουβαλάμε μία πείρα μεγάλη, που μας λέει ότι οι πρώτες ώρες μετά από έναν σεισμό είναι οι πιο δύσκολες, είναι εκείνες οι ώρες που κόβουνε την πορεία της ζωής μας, μας αλλάζουν τα προγράμματα, μας φέρνουν ξαφνικά πράγματα που δεν τα περιμέναμε και χρειάζεται ο άνθρωπος στήριξη ηθική και πνευματική προπάντων, αλλά και υλική. Οι συνεργάτες μου κι εγώ, μέσα σε αυτή την ταραχή, είπαμε ότι αγαπάμε τους Κρήτες, ενδιαφερόμαστε για τους Κρήτες. Υποφέρουν και αυτοί όπως έχουμε υποφέρει εμείς άλλες φορές. Αυτή την ώρα, που αρχίζει ένας αγώνας αναστηλώσεως, πρέπει να βρεθούμε πλάι τους, για να τους τονώσουμε ψυχικά, να τους βοηθήσουμε υλικά όσο μπορούμε και να τους υποσχεθούμε κουράγιο – θα βοηθήσει ο Θεός, ώστε να ξαναφτιάξουμε αυτά που χάλασαν και να ξαναζήσουμε τη ζωή μας από την αρχή».

