Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Οι ανεμβολίαστοι έχουν 12πλάσιο κίνδυνο θανάτου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες περιοχές της χώρας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Πτωτική κατά 7% ήταν η πορεία των νέων κρουσμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, με τον μέσο κυλιόμενο αριθμό την εβδομάδα που πέρασε, να ανέρχεται σε 2.080 και διάμεση ηλικία των φορέων στα 33 έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Επικαλούμενη στοιχεία του ECDC, επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι - μαζί με την Κύπρο - η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό τεστ ανά 100.000 πληθυσμού.

Υπογράμμισε πως υψηλή θετικότητα καταγράφεται σε Καστοριά, Πιερία, Ημαθία, Δράμα, Μύκονο, Σαντορίνη και Ικαρία, ενώ αυξητικές τάσεις των νέων κρουσμάτων παρατηρούνται σε δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Ευκαιρίας δοθείσης, εξήγησε πως σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις στον αριθμό των νέων κρουσμάτων.

Έκανε λόγο για σταθερή αποκλιμάκωση της πίεσης στο ΕΣΥ, με εξαίρεση όμως τη βόρεια Ελλάδα. Ήπια πτωτική τάση παρουσίασε ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19, με εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών.

Όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου, ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών έχουν 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο να χρειαστούν εισαγωγή σε ΜΕΘ και 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους, σε σύγκριση με άτομα ίδιας ηλικίας που έχουν εμβολιαστεί.

«Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, ο χειμώνας είναι εδώ», συνέχισε και απευθυνόμενη στους ανεμβολίαστους, προειδοποίησε πως αν δεν εμβολιαστούν, θα νοσήσουν και πιθανόν να κινδυνεύσουν. «Κανείς δεν είναι άτρωτος», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η συγκλονιστική κατάθεση και οι διάλογοι στη δίκη (βίντεο)

Ερντογάν: Με τον Πούτιν συζητήσαμε για μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια και πυρηνικά

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά