Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Ιωάννα σε κατηγορούμενη: Δεν θες να με κοιτάξεις να με θαυμάσεις;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποστροφή της Ιωάννας προς την κατηγορούμενη και η αντίδραση του αδελφού της.

Με σκωπτική διάθεση, αλλά και φανερά εκνευρισμένη, απευθύνθηκε στην κατηγορούμενη η Ιωάννα κατά την διάρκεια ολιγόλεπτης διακοπής της διαδικασίας.

Η Ιωάννα απευθύνθηκε στην 37χρονη, καλώντας την να την κοιτάξει. Με τόνο σαρκαστικό, το θύμα της άγριας επίθεσης είπε στην 37χρονη:

«Δεν θες να με κοιτάξεις να με θαυμάσεις; Ξέρω, δεν τα πήγες τόσο καλά όσο ήθελες, αλλά κάτι έχει γίνει…

Ντρέπεσαι καθόλου; Μόνο να παίζεις θέατρο ξέρεις. "Κοριτσάκι μου” όπως μου έλεγες. Δεν έχεις βάλει μυαλό εδώ και ένα χρόνο που είσαι μέσα. Εδώ θα μείνω, δεν θα φύγω. Ό, τι και να κάνεις έχεις ξεφτιλιστεί».

Όταν η κατηγορούμενη γύρισε προς την Ιωάννα, παρενέβη ο αδελφός του θύματος, που χρησιμοποιώντας υβριστική προσφώνηση είπε στην 37χρονη «τολμάς και την κοιτάς;».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης

Εμβόλιο γρίπης: Ποιοι και πότε πρέπει να εμβολιαστούν

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά