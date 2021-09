Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Επαληθεύονται οι προβλέψεις για τη βόρεια Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Σε φάση συρρίκνωσης βρίσκεται η επιδημία στην Ελλάδα, για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, με σχετική σταθερότητα ωστόσο στην πίεση που υφίσταται το σύστημα υγείας, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Δυστυχώς, όπως είπε, οι προβλέψεις των επιστημόνων για επιδείνωση της επιδημίας με την πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, επαληθεύεται και σε κάποιες από αυτές τις περιοχές υπάρχει σχετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας παραμένει η αύξηση των εμβολιασμών. Σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε επιβαρυμένες περιοχές, είπε ότι είναι ικανοποιητικά, λέγοντας μάλιστα ότι δεν αναμένεται να υπάρξει αύξηση της πίεσης που παρατηρήθηκε πέρυσι.

Πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε βελτίωση. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 10% λιγότερες διαγνώσεις. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε μείωση για τρίτη εβδομάδα με περίπου 17% λιγότερους θανάτους από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σχετικά σταθερή εμφανίζεται, όμως, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε περίπου 3%, ενώ ο αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID υποχωρεί σε λιγότερες από 200 ανά ημέρα. Το ισοζύγιο εισιτηρίων - εξιτηρίων παρέμεινε κάτω από το 1 μεσοσταθμικά.

Στοιχεία για τα self-tests

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-tests μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 50,8 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,7 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν γίνει 38,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας είναι 109.000.

Η πορεία της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 234 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότεροι από 4,78 εκατομμύρια θάνατοι με νόσο COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ρυθμός νέων διαγνώσεων δείχνει πτωτική τάση με 10% μείωση εντός της τελευταίας εβδομάδας. Καταγράφηκαν περίπου 454.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο ρυθμός των θανάτων παρουσίασε επίσης μείωση της τάξεως του 7% και καταγράφηκαν περίπου 7.500 ανά ημέρα. Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα δείχνει μικρή τάση επιδείνωσης. Παρατηρήθηκε 6% αύξηση τόσο στις διαγνώσεις όσο και στους θανάτους.

Πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων κινείται στο επίπεδο των 124.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο ρυθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 1.800 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες οι 24 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Ιωάννα σε κατηγορούμενη: Δεν θες να με κοιτάξεις να με θαυμάσεις;

Λέκκας για Θήβα: μικρές πιθανότητες για μεγάλο σεισμό (βίντεο)

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή κάρτα και επιδοτήσεις για φτωχά νοικοκυριά