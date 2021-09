Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: μάρτυρες “κλειδί” γνώριζαν τις προθέσεις της κατηγορούμενης

Ο συνήγορος της Ιωάννας μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την έναρξη της δίκης και τους μάρτυρες κλειδί. Τι απαντά ο δικηγόρος του ενός εκ των δύο στον ΑΝΤ1.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο συνήγορος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν δύο μάρτυρες κλειδί για την υπόθεση.

«Νιώσαμε όλοι προσβεβλημένοι, πάθαμε σοκ από την απάντησή της», δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας αναφερόμενος στην κατηγορούμενη.

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι όλοι οι παριστάμενοι στο δικαστήριο έπαθαν «σοκ» με την εμφάνισή της στην αίθουσα.

«Είναι δυνατόν να έρθει μακιγιαρισμένη, να μη σκύψει μια φορά το κεφάλι της;», διερωτήθηκε ο Α.Λύτρας.

Τέλος ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι, έχει ζητηθεί από το δικαστήριο να καταθέσουν δύο ακόμα μάρτυρες, οι οποίοι όπως προκύπτει από τα στοιχεία, «γνώριζαν πολλά από αυτά που επρόκειτο να κάνει η κατηγορουμένη κι αν προκύψει κάτι, θα ασκηθεί ποινική δίωξη».

Μιλώντας επίσης στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος του ενός μάρτυρα του 36χρονου, δήλωσε πως η μόνη εμπλοκή του με την υπόθεση ήταν κάποια τηλεφωνήματα με την κατηγορούμενη.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Κούκιο, το κινητό του εντολέα έχει κατασχεθεί και δεν του έχει επιστραφεί ακόμα. Μάλιστα, όπως είπε επικαλούμενος τον πελάτη του, δεν είχε γνώση για το τι επρόκειτο να κάνει η 37χρονη, η οποία ήταν απλώς φίλη του.

Ερωτηθείς, τέλος, για το αν υποπτεύθηκε κάτι από την εμμονή της με τον άνδρα που διατηρούσε σχέση, απάντησε πως «δεν την πήρε στα σοβαρά».

