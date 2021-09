Αθλητικά

ΑΕΚ - Βράνιες: Το απαγορευμένο τατουάζ και η αντίδραση της UEFA

Το σοβαρό θέμα που ανέκυψε έπειτα από καταγγελία αντιπάλου της “Ένωσης”.

Σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε πριν από δύο μήνες, όταν η Βελέζ Μόσταρ κατήγγειλε στην UEFA ότι ο Όγκνιεν Βράνιες έχει στο χέρι τατουάζ με απαγορευμένο περιεχόμενο.

Η καταγγελία αυτή εξετάστηκε και η άρχουσα τάξη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επέβαλε στον αρχηγό της ΑΕΚ να αγωνίζεται στις διοργανώσεις τις με καλυμμένο το συγκεκριμένο τατουάζ, το οποίο απεικονίζει τον Μομτσλίλο Τζούγιτς, μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.

Ο Βράνιες που αποδέχτηκε την απόφαση, έστειλε υπόμνημα στην UEFA στο οποίο ανέλυσε τη θέση του σχετικά με το επίμαχο ζήτημα: «Το τατουάζ αυτό δεν ενέχει την παραμικρή πολιτική θέση. Δεν υποστηρίζω την παραμικρή ακραία πολιτική θέση σαν άνθρωπος και για ένα μεγάλο κομμάτι των Σέρβων της Βοσνίας ο Τζούγιτς δεν αποτελεί εγκληματία, ούτε ναζιστή αλλά ήρωα πολέμου», αναφέρει ο 32χρονος Βόσνιος.

