Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Αναστάτωση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαψεύδονται από κύκλους του Υπουργείου Υγείας οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί αλλαγών στη σύνθεση της Επιτροπής.

Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες στους κόλπους της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για αλλαγές στη σύνθεσή της. Ειδικότερα, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για αντικατάσταση της Επιτροπής των 33 εμπειρογνωμόνων από μία σαφώς μικρότερη που θα αποτελείτο από 7 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

Μεταξύ των λοιμωξιολόγων επικράτησε σύγχυση, καθώς δήλωναν άγνοια, αφού μέχρι πρότινος τους ελάμβαναν διαβεβαιώσεις πως δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές.

Κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας έσπευσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης να διαψεύσουν τις πληροφορίες, υπογραμμίζοντας πως δεν σχεδιάζεται κατάργηση της Επιτροπή ή οποιαδήποτε αλλαγή.

Επίθεση με βιτριόλι – Ιωάννα σε κατηγορούμενη: Δεν θες να με κοιτάξεις να με θαυμάσεις;

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός οδηγού μετά απο καυγά

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: Η απόφαση του δικαστηρίου για το όνομα