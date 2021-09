Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Αυλαία” για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

Ποιο είναι το σχήμα που θα την αντικαταστήσει. Αλλαγές αναμένονται στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

“Πέφτει η αυλαία” για την Επιτροπή των 33 εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, καθώς ολοκληρώνει το έργο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως το απόγευμα της Πέμπτης, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί από μία σαφώς μικρότερη που θα αποτελείται από 7 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να σημάνει και αλλαγές στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

