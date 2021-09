Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: “Ταπείνωσαν” τη Φενέρμπαχτσε οι Πειραιώτες (βίντεο)

“Ερυθρόλευκος” θρίαμβος στην Τουρκία, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν μία επίδειξη ισχύος.

Με δύο γκολ του Μασούρα κι ένα του Τικίνιο, ο Ολυμπιακός διέσυρε τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία, φθάνοντας σε μία εμφατική νίκη με σκορ 3-0.

Δείτε τα γκολ του αγώνα:

